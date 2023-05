„Bachelor“ 2023: Geheimnis gelüftet – ziehen Lisa und David nun zusammen?

Es war die Mega-Sensation für alle Bachelor-Fans: Beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig im Anschluss ans Finale der Staffel ließ der Bachelor die Bombe platzen. Er ist nicht mehr mit Gewinnerin Angelina zusammen, mit der er einst schon über Kindernamen sprach, sondern hat sich für die zweitplatzierte Lisa M. entschieden.

Nach der Trennung verriet Angelina im Podcast „Aftershow“, warum es zur Trennung kam und wer Schluss gemacht hat.

Jetzt fragen sich Fans aber natürlich: Was haben Lisa und David die vergangenen drei Monate getrieben, als sie ihre Beziehung noch geheim halten mussten? Und welche nächsten Schritte stehen bei den beiden an? Darüber sprechen sie im „Bachelor“-Podcast von RTL.

„Der Bachelor“ 2023: Ziehen David Jackson und Lisa M. schon zusammen?

Der in Dubai lebende Influencer und die Büroangestellte aus Potsdam sehen sich seit ihrem Liebescomeback etwa alle zwei Wochen. David: „Ich bin ja super flexibel und jetzt ja auch oft in Deutschland.“ Bereits am Freitagabend wollen die beiden sich in Potsdam wieder treffen, „wenn Lisa Feierabend hat“, so David. Die bodenständige Mitarbeiterin des Öffentlichen Dienstes war aber auch bereits zweimal in Dubai. Denn während der Ausstrahlung der Sendung durften sie nicht zusammen gesehen werden. David: „Ich kenne in Dubai natürlich mehrere Spots, wo keine Deutschen und keine Touristen sind.“

Lisa, die sich in der Show noch skeptisch über die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten äußerte, sagte im Podcast: „David hat sich sehr viel Mühe gegeben, mir da alles zu zeigen und mir gefällt Dubai jetzt besser, als ich anfangs gedacht hab‘.“

Ist da etwa ein Umzug geplant? „Seither kommen wir ganz gut mit dem Pendeln zurecht und wir wollen natürlich unsere Beziehung vertiefen. Auf lange Sicht zukunftsperspektivisch wollen wir natürlich an einem Ort sein, aber jetzt gerade passt das auf jeden Fall so, kommen wir gut mit zurecht“, stellt David klar. Und weiter: „Das ist eigentlich gar nicht so Thema im Moment.“