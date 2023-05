„Der Bachelor“ 2023: Angelina und Lisa M. sind im Finale – alle Fotos und Infos

Angelina wurde früher wegen ihrer hohen Stirn gemobbt. Foto: RTL+ Lisa M. ist Mitarbeiterin im Öffentlichen Dienst. Foto: RTL+

Fünf Damen verließen Bachelor David Jackson (32) freiwillig, andere bekamen irgendwann keine Rose mehr – etwa wenn der RTL-Amor keine „Connection“ mehr spürte. Nach Folge 10 buhlen nur noch drei Damen um das Herz des Rosenkavaliers, mit der Folge 11 steht fest: Angelina und Lisa M. sind im Finale. Wer ist noch im Rennen und welche Kandidatin erobert den Bachelor? Es bleibt spannend.

>> David Jackson ist „Der Bachelor 2023“: Das müsst ihr über den Rosenkavalier wissen! <<

Die Kandidaten beim „Bachelor“ 2023: Wer ist weiter, wer ist im Finale dabei?

Zu Angelina (28) spüre er eine stärkere Bindung als zu allen anderen Frauen. Die beiden interessieren sich für populäre Psychologie und lachen viel gemeinsam.

>> Der Bachelor 2023: Alle Kandidatinnen der 13. Staffel <<

Mit Lisa M. aus Potsdam gab es den ersten Kuss. Nun stehen beide Frauen im Finale und kämpfen am 10. Mai um die aller letzte Rose.

Finale „Der Bachelor“ 2023: Angelina „Utze“ Utzeri ist David Jacksons Favoritin

Wenn Angelina und David aufeinandertreffen, wird gelacht, offen geredet und vor allem gestrahlt! Die beiden scheinen jedes Mal aufs neue fasziniert voneinander zu sein, sprachen sogar bereits über Kindernamen und übers Heiraten. Beim Dreamdate, als es plötzlich stürmte, gab David vor der Kamera zu: „Schade, dass es nicht noch mehr gestürmt hat, sodass Angelina weggeflogen wäre. Dann hätte ich einen Grund gehabt, sie einfach zu packen und festzuhalten.“ Auch sie offenbarte ihm bereits intimste Geheimnisse: „Ich war zwei Jahre in Therapie und wurde früher gemobbt.“ David beeindruckt: „Ich find’s toll, dass sie sich so öffnet.“ Außerdem stellten die beiden eine Art Seelenverwandtschaft zwischen einander fest. David: „Manchmal, wenn du redest, frage ich mich, ob du gerade redest oder ich.“

„Der Bachelor“ 2023: Das ist Angelina Utzeri

Und auch vom Lifestyle würden Angelina und David sehr gut zusammen passen. Beide leben im Ausland, pendeln aber immer wieder nach Deutschland, um ihre Familien zu besuchen. Und die wohnen übrigens beide in Baden-Württemberg. Während David sich als Content Creator (anderes Wort für Influencer) in Dubai niedergelassen hat, arbeitet „Utze“ in Lissabon als Sales Executive (Vertrieb). Und: Beide sind verrückt nach Sport und absolut allergisch gegen Langeweile. Na, wenn das kein Traumpaar ist.

„Der Bachelor“ 2023: Gewinnt Lisa M. das Finale?

Kandidatin Lisa M. aus Potsdam wirkt im Vergleich zu Mitstreiterin „Utze“ kontrollierter und ernster, teilt dennoch einige Gemeinsamkeiten mit ihrem Traumprinzen: „Ich liebe Fitness, Motorradfahren und Reisen.“ In David Jackson hofft die Angestellte des Öffentlichen Dienstes einen Mann an ihrer Seite zu finden, mit dem sie all die Abenteuer teilen kann. Dass sie damit jedoch gegen „Utze“ ankommt, ist eher unwahrscheinlich.

„Der Bachelor“ 2023: Chiara scheidet im Halbfinale aus

Die Journalistin aus München ist nicht auf den Mund gefallen und managt in jedem Date mit David das Gespräch. Redepause? Nicht mit Chiara! Die feurige Italienerin hat immer was zu erzählen und immer eine spannende Frage an ihr Gegenüber parat. Ob sie bei David damit punktet? Nein. Sie muss die Show im Halbfinale verlassen.

„Bachelor“ 2023: Wann ist das Finale auf RTL?

Das Bachelor-Finale wird am 10. Mai um 20.15 Uhr auf RTL gezeigt und dann steht auch fest, wer die Gewinnerin ist.

„Bachelor“ 2023: Bleiben David Jackson und seine Auserwählte zusammen?

Eine interessante Frage! Das Liebesglück bei Paaren, die sich bei einer TV-Show wie „Bachelor“ oder „Bachelorette“ gefunden haben, ist oft nicht von langer Dauer – wie diese Übersicht zeigt. Und natürlich werden sich nach dem diesjährigen „Bachelor“-Finale auch wieder zahlreiche Zuschauer fragen, wie lange David Jackson und die Gewinnerin der letzten Rose zusammen bleiben. Wir werden es auf jeden Fall erfahren.