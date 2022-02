Darum ist Emily schon jetzt die Oberzicke der 12. „Bachelor“-Staffel

Es gibt sie in nahezu jeder Bachelor-Staffel: die Oberzicke unter den Kandidatinnen. Doch dass sich eine der Single-Ladys schon nach nicht einmal zwei Folgen als solche entpuppt, ist vergleichsweise selten. Emily von Strasser hat genau das bei „Der Bachelor“ 2022 geschafft.

Blondes Haar, gebräunte Haut und ein Lächeln so strahlend weiß, das es aus einer Zahnpasta-Werbung stammen könnte. Emily von Strasser bringt optisch alles mit, was man sich von einer Bachelor-Kandidatin wünschen kann. Doch dass Optik in Sachen Liebe nicht alles ist, wird den meisten Menschen im Verlauf ihres Lebens mindestens einmal bewusst. Und auch beim Bachelor lehrt die Erfahrung, dass die Fassade früher oder später bröckelt.

>> „Der Bachelor“ 2022: Sendetermine, Kandidatinnen, Drehort – alle Infos zur 12. Staffel <<

An diesem Punkt ist Emily von Strasser zwar aus Mangel an gemeinsamer Zeit mit Bachelor Dominik Stuckmann noch lange nicht angelangt, bei den anderen Kandidatinnen hingegen ist die Österreicherin auf der Beliebtheits-Skala aber im Rekordtempo nach ganz unten gerutscht. Und auch bei den Zuschauern zeigt die Kurve klar in eine Richtung: nach unten. Dafür hat sie nicht einmal zwei Folgen gebraucht. Genau genommen nicht mal eine.

Denn in der ersten Folge trat Emily nur während ihres Kennenlernens mit Dominik wirklich in Erscheinung – und stellte ironischerweise fest, dass es auch viel auf den Charakter ankomme. Am Ende erhielt sie eine Rose. So weit, so unspektakulär.

„Der Bachelor“ 2022: Emily und der Mixer

Ihr wahres Gesicht zeigte sie erst nach dem Einzug in die Ladys-Villa in Folge 2. Als Jana-Maria Herz zum ersten Einzeldate der 12. Staffel eingeladen wird, reagiert die 23-Jährige im Gegensatz zu anderen Kandidatinnen äußerst verhalten. Ihre Erklärung: „Ich bin nicht neidisch. Aber ich sitz jetzt auch nicht hier und sag ‚Viel Spaß, wir gönnen dir das!‘ Gönnen ist so ’n hartes Wort. Mir ist das egal. Soll sie dort hingehen – und wenn sie ’ne schöne Zeit hat: cool.“ Und spätestens jetzt ist klar: Der Wettkampf hat begonnen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Bachelor (@bachelor.rtl)

Noch besser wird es, als Jana-Maria zurückkehrt. Während die 29-Jährige von dem gelungenen Date – erste Vorab-Rose der Staffel inklusive – erzählt, hören die anderen Frauen interessiert zu und freuen sich mitunter sogar für ihre Mitstreiterin. Oder tun zumindest so. Nur eine macht keinen Hehl aus ihrer Abneigung: Emily. Sie sitzt mit verhangenem Blick am Tisch und hält sich zwischendurch sogar die Hand vor das Gesicht. „Ich hab‘ mich jetzt nicht für sie gefreut, bin ich ganz ehrlich. Ich mach hier keine Luftsprünge, wenn jemand mit ’ner Rose nach Hause kommt“, erklärt sie.

>> „Bachelor“-Nervensäge Mimi: Ihre peinlichsten Ausraster und lustigsten Gesichtsausdrücke <<

Doch es geht sogar noch mehr. Als Bobette Landu von ihrer Zeit zu zweit mit dem Bachelor in Folge eines Gruppendates berichten will, folgt ein mehr als peinlicher Auftritt von Emily. Mitten in der Erzählung, der alle Kandidatinnen gebannt lauschen, schmeißt sie auf einmal den Mixer an. Aber selbstverständlich hat sie auch hierfür eine Erklärung parat: „Wenn ich’s mir nicht anhören muss, was sie erlebt hat, dann werd ich’s mir auch nicht anhören, weil es manipuliert meine Einstellung zu dem Ganzen. Ist mir auch too much, da waren auch alle auf einem Haufen.“ Dass dieser Haufen bei seinem „Vorhaben“, nämlich Bobette zuzuhören, gestört wurde, scheint sie dabei nicht zu interessieren.

Ihre Laune bessert sich auch nicht, als sie von Dominik auf ein Gruppendate auf eine Yacht eingeladen wird. Denn dass Christina Rusch den Bachelor bei einem Tanz mit ihrem Hintern bezirzt, stößt ihr böse auf: „Sagen wir mal so: ‚Shakira‘ hat getwerkt und er fand es toll.“ Einziger Stimmungsaufheller der Woche: die Rose in der „Nacht der Rosen“. Und so geht die Emily-Show weiter – auch über Folge 3 hinaus. Denn: Wie wir erfahren, ist Emily krank und zieht somit „kampflos“ in die nächste Runde ein.

>> Der zweite Kuss und ein freiwilliger Ausstieg – was in „Bachelor“-Folge 4 passiert <<