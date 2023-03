TV & Fernsehen

Baby-Soap-Fail: Diese Mega-Gage geht Michael Wendler und seiner Laura durch den Lappen

16. März 2023

Die Wendlers kehren zurück in die Schlagzeilen: Noch Anfang der Woche kündigte RTL2 eine neue Doku-Soap mit Michael Wendler und seiner schwangeren Frau Laura Müller an. Nur einen Tag später hebt der Sender all seine Pläne auf. Dabei wurde scheinbar ein dicker Deal zwischen der Produktion und dem Pärchen ausgehandelt.