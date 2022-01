„Anne Will“-Panne: ARD-Livestream funktioniert „aus rechtlichen Gründen“ nicht

Zuschauer, die am Sonntagabend (30. Januar) die neuste Ausgabe der Talkshow „Anne Will“ über die ARD-Mediathek sehen wollten, schauten in die Röhre.

„Diese Sendung steht Ihnen aus rechtlichen Gründen leider nicht zur Verfügung“, wurde als Hinweis eingeblendet, als eigentlich die Sendung zum Thema „Missbrauch, Lügen, Vertuschung – ist diese Kirche noch zu retten?“ laufen sollte.

Nutzer, die den Livestream verfolgen wollten, wunderten sich oder beschwerten sich via Twitter. Die Redaktion der Sendung schrieb dazu bei dem Kurznachrichtendienst kurz nach Beginn der Sendung im analogen TV: „Leider funktioniert unser Livestream gerade nicht einwandfrei – gemeinsam mit DasErste arbeiten wir daran.“

Leider funktioniert unser Livestream gerade nicht einwandfrei – gemeinsam mit @DasErste arbeiten wir daran. — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) January 30, 2022

Gast bei „Anne Will“ war unter anderem der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing. Vor knapp zwei Wochen war im Erzbistum München und Freising eine Studie vorgestellt worden, nach der dort Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt wurden.

Die nachfolgenden „Tagesthemen“ waren wieder im Livestream zu sehen.

