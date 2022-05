„Anne Will“ heute um 22 Uhr: Gäste und Thema der Sendung

Immer sonntags nach dem „Tatort“ oder dem „Polizeiruf 110“ diskutiert Anne Will im Ersten über aktuelle politische Themen. Wir sagen euch, welche Themen behandelt werden und welche Gäste bei der aktuellen Sendung in der Runde sitzen.

Anne Will: Wann läuft die nächste Sendung?

Am 15. Mai 2022 strahlt Das Erste um 22.00 Uhr eine neue Ausgabe der Talkshow „Anne Will“ aus.

Wer sind die Gäste bei „Anne Will“ am 15. Mai?

Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

(SPD), Parteivorsitzender Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesvorsitzende

(Bündnis 90/Die Grünen), Bundesvorsitzende Christian Dürr (FDP), Vorsitzender der Bundestagsfraktion

(FDP), Vorsitzender der Bundestagsfraktion Jens Spahn (CDU), MdB, CDU-Präsidiumsmitglied, Stellv. Fraktionsvorsitzender

(CDU), MdB, CDU-Präsidiumsmitglied, Stellv. Fraktionsvorsitzender Mariam Lau, Politische Korrespondentin, Die Zeit

Was ist das Thema bei „Anne Will“ am 15. Mai?

Anne Will nach der Wahl in NRW

Bei der Landtagswahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD erwartet. Die Wahl gilt als „kleine Bundestagswahl“. Auch deshalb haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Oppositionsführer Friedrich Merz sowie viele andere Berliner Spitzenpolitikerinnen und -politiker intensiv im Wahlkampf engagiert. Welche Rolle spielt die Bundespolitik für das Abstimmungsverhalten in NRW? Wem trauen die Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten die politische Führung zu? Und: Hält das neue Entlastungspaket die richtigen Maßnahmen für die Krise bereit? Sind sie ausreichend, sind sie gerecht?

Wo und wann läuft „Anne Will“ als Wiederholung?

Montag, 16. Mai 2022, 0.35 Uhr (NDR)

Montag, 16. Mai 2022, 3.25 Uhr (Das Erste)

Montag, 16. Mai 2022, 20.15 Uhr (tagesschau24)

Dienstag, 17. Mai 2022, 0.55 Uhr (3Sat)

Des Weiteren bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die vergangenen Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

„Anne Will“ lief nicht immer am Sonntag

Seit 2007 moderiert Anne Will ihre Talkshow im Ersten. Damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen, nachdem Verhandlungen der ARD mit Günther Jauch zunächst gescheitert waren. Im August 2011 wurde Jauch dann aber doch als Talkshowmaster für den Sonntagabend verpflichtet, sodass Anne Will mit ihrer Sendung auf den Mittwochabend wechselte.

Nachdem Jauchs Vertrag beim Öffentlich-Rechtlichen auslief, wechselte „Anne Will“ Anfang 2016 wieder auf den Sonntagabend-Sendeplatz. „Anne Will“ ist die meistgesehene Talkshow im deutschen Fernsehen.

Das ist Anne Will

Ihre ersten journalistischen Schritte machte Anne Will neben ihrem Studium bei der Kölnischen Rundschau, bevor sie von 1991 bis 1992 ein Volontariat beim „Sender Freies Berlin“ – der ehemaligen Landesrundfunkanstalt des Landes Berlin – machte. Anschließend blieb Will dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk treu.

Bevor die gebürtige Kölnerin ihre eigene Talkshow bekam, moderierte Will von 2001 bis 2007 die Tagesthemen im Ersten. Zuvor erlangte sie große Bekanntheit, indem sie ab November 1999 als erste Frau die Sportschau moderierte.

