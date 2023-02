„Anne Will“: Gäste und Themen am Sonntag, 5. Februar 2023

Immer sonntags nach dem „Tatort“ oder dem „Polizeiruf 110“ diskutiert Anne Will im Ersten über aktuelle politische Themen. Wir sagen euch, welche Themen behandelt werden und welche Gäste bei der aktuellen Sendung in der Runde sitzen.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Anne Will: Wann läuft die nächste Sendung?

Am 5. Februar 2023 strahlt Das Erste eine neue Ausgabe der Talkshow „Anne Will“ aus. Los geht’s um 21.45 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „Anne Will“ am Sonntag, 5. Februar?

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesvorsitzende

(Bündnis 90/Die Grünen), Bundesvorsitzende Christian Dürr (FDP), Vorsitzender der Bundestagsfraktion

(FDP), Vorsitzender der Bundestagsfraktion Thorsten Frei (CDU), Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion

(CDU), Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion Katja Diehl , Autorin, Podcasterin, Beraterin mit Schwerpunkt Mobilität

, Autorin, Podcasterin, Beraterin mit Schwerpunkt Mobilität Robin Alexander, Stellvertretender Chefredakteur „Die Welt“

Was ist das Thema bei „Anne Will“ am Sonntag, 5. Februar?

Auto oder Bahn, Tempo oder Limit – Steckt die Verkehrswende im Stau?

Jahrzehntelang stand das Auto im Mittelpunkt der deutschen Verkehrspolitik. „Freie Fahrt für freie Bürger“, lautete das Motto. Und so gibt es in Deutschland – anders als in fast allen Staaten weltweit – auf Autobahnen kein generelles Tempolimit. Soll das so bleiben? In der Ampel-Regierung streiten derzeit FDP und Grüne darüber, ob der Ausbau von Autobahnen vereinfacht und beschleunigt werden muss. Oder sollten Projekte wie die Verbesserung des Schienennetzes bevorzugt behandelt werden? Im Mai soll das 49-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr starten. Ist das Anreiz genug, um auf Bus und Bahn umzusteigen?

Wo und wann läuft „Anne Will“ als Wiederholung?

Montag, 6. Februar, 00.55 Uhr, NDR

Montag, 6. Februar, 3.05 Uhr, Das Erste

Montag, 6. Februar, 9.30 Uhr, phoenix

Montag, 6. Februar, 20.15 Uhr, tagesschau 24

Dienstag, 7. Februar, 1.00 Uhr, 3sat

Des Weiteren bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die vergangenen Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

>> „Anne Will“-Panne: ARD-Livestream funktioniert „aus rechtlichen Gründen“ nicht <<

Anne Will: ARD-Talkshow wird Ende 2023 eingestellt

Es ist offiziell: Noch bis Ende 2023 soll Anne Will ihr Programm im Ersten durchziehen, danach ist Schluss! Nach 16 Jahren sei es für die 56-Jährige „Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven“. Eine Nachfolge-Sendung habe der NDR noch nicht bekannt gegeben.

>> Anne Will nicht mehr: ARD-Talkshow wird eingestellt <<

„Anne Will“ lief nicht immer am Sonntag

Seit 2007 moderiert Anne Will ihre Talkshow im Ersten. Damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen, nachdem Verhandlungen der ARD mit Günther Jauch zunächst gescheitert waren. Im August 2011 wurde Jauch dann aber doch als Talkshowmaster für den Sonntagabend verpflichtet, sodass Anne Will mit ihrer Sendung auf den Mittwochabend wechselte.

Nachdem Jauchs Vertrag beim Öffentlich-Rechtlichen auslief, wechselte „Anne Will“ Anfang 2016 wieder auf den Sonntagabend-Sendeplatz. „Anne Will“ ist die meistgesehene Talkshow im deutschen Fernsehen.

>> Anne Will kritisiert ZDF, weil es gleichzeitig Maybrit Illner sendet <<

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows

Das ist Anne Will

Ihre ersten journalistischen Schritte machte Anne Will neben ihrem Studium bei der Kölnischen Rundschau, bevor sie von 1991 bis 1992 ein Volontariat beim „Sender Freies Berlin“ – der ehemaligen Landesrundfunkanstalt des Landes Berlin – machte. Anschließend blieb Will dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk treu.

Bevor die gebürtige Kölnerin ihre eigene Talkshow bekam, moderierte Will von 2001 bis 2007 die Tagesthemen im Ersten. Zuvor erlangte sie große Bekanntheit, indem sie ab November 1999 als erste Frau die Sportschau moderierte.