„Anne Will“ heute: Gäste und Themen am 22. Oktober

Immer sonntags nach dem „Tatort“ oder dem „Polizeiruf 110“ diskutiert Anne Will im Ersten über aktuelle politische Themen. Wir sagen euch, welche Themen behandelt werden und welche Gäste bei der aktuellen Sendung in der Runde sitzen.

Anne Will: Wann läuft die nächste Sendung?

Eine neue Folge der Sendung läuft am Sonntag, 22. Oktober 2023, ab 21.45 Uhr im Ersten. Es werden die letzten Folgen von Anne Will sein, da die Moderatorin ihre Sendung bis zum Jahresende aufgeben wird.

„Anne Will“: Das sind die Gäste am 22. Oktober 2023

Ron Prosor , Botschafter des Staates Israel in Deutschland

, Botschafter des Staates Israel in Deutschland Norbert Röttgen (CDU) , Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Florence Gaub , Politikwissenschaftlerin, Direktorin des Forschungsbereichs am NATO Defense College in Rom

, Politikwissenschaftlerin, Direktorin des Forschungsbereichs am NATO Defense College in Rom Yassin Musharbash , Journalist, Autor und stellvertretender Leiter des Investigativressorts „Die Zeit“

, Journalist, Autor und stellvertretender Leiter des Investigativressorts „Die Zeit“ Hoda Salah , Politikwissenschaftlerin

, Politikwissenschaftlerin Arye Sharuz Shalicar, Sprecher des israelischen Militärs

„Anne Will“: Das ist das Thema am 22. Oktober 2023

Neuer Krieg in Nahost – Gibt es noch einen Ausweg?

Rund zwei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas ist die erwartete Bodenoffensive der israelischen Armee noch nicht gestartet. Im Gaza-Streifen befinden sich Hunderttausende auf der Flucht, die humanitäre Situation dort ist dramatisch. Die Explosion vor einem Krankenhaus in Gaza mit vielen Toten hat die Lage weiter zugespitzt.

In dieser Woche waren Bundeskanzler Scholz, US-Präsident Biden und der britische Premier Sunak zu Solidaritätsbesuchen in Tel Aviv – auch, um mit der Regierung Netanjahu über die Versorgung des Gaza-Streifens zu beraten. Wie lässt sich die Lage verbessern? Die Hamas hat zwei Geiseln freigelassen. Gibt das Hoffnung für die anderen? Kann eine israelische Bodenoffensive den Terror der Hamas beenden, zugleich die Zivilbevölkerung schonen? Und: Droht in Nahost ein neuer langer Krieg, in den auch Israels Nachbarstaaten eingreifen?

„Anne Will“: ARD-Talkshow wird Ende 2023 eingestellt

Es ist offiziell: Noch bis Ende 2023 soll Anne Will ihr Programm im Ersten durchziehen, danach ist Schluss! Nach 16 Jahren sei es für die 56-Jährige „Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven“. Einen Namen oder das genaue Konzept der Nachfolge-Sendung habe der NDR bisher noch nicht bekannt gegeben.

„Anne Will“ wird von „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga übernommen

Wie die ARD Ende Juni offiziell mitteilte, wird „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga den Sonntags-Talk nach dem „Tatort“ von Anne Will übernehmen. Neben Ingo Zamperoni und Aline Abboud gehört die 54-Jährige zum Kernmoderatorenteam der „Tagesthemen“. Ihren Posten bei der Nachrichtensendung hatte Miosga bereits 2007 übernommen, damals übrigens ebenfalls von Anne Will.

Wo und wann läuft „Anne Will“ als Wiederholung?

Das sind die Wiederholungen der nächsten Ausgabe von „Anne Will“:

Montag, 23. Oktober 2023, 0.35 Uhr (NDR)

Montag, 23. Oktober 2023, 3.30 Uhr (Das Erste)

Montag, 23. Oktober 2023, 9.30 Uhr (phoenix)

Montag, 23. Oktober 2023, 20.15 Uhr (tagesschau 24)

Dienstag, 24. Oktober 2023, 1.20 Uhr (3sat)

Neben zeitnahen Wiederholungen aktueller Sendungen im TV bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die vergangenen Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

„Anne Will“ lief nicht immer am Sonntag

Seit 2007 moderiert Anne Will ihre Talkshow im Ersten. Damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen, nachdem Verhandlungen der ARD mit Günther Jauch zunächst gescheitert waren. Im August 2011 wurde Jauch dann aber doch als Talkshowmaster für den Sonntagabend verpflichtet, sodass Anne Will mit ihrer Sendung auf den Mittwochabend wechselte.

Nachdem Jauchs Vertrag beim Öffentlich-Rechtlichen auslief, wechselte „Anne Will“ Anfang 2016 wieder auf den Sonntagabend-Sendeplatz. „Anne Will“ ist die meistgesehene Talkshow im deutschen Fernsehen.

Das ist Anne Will

Ihre ersten journalistischen Schritte machte Anne Will neben ihrem Studium bei der Kölnischen Rundschau, bevor sie von 1991 bis 1992 ein Volontariat beim „Sender Freies Berlin“ – der ehemaligen Landesrundfunkanstalt des Landes Berlin – machte. Anschließend blieb Will dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk treu.

Bevor die gebürtige Kölnerin ihre eigene Talkshow bekam, moderierte Will von 2001 bis 2007 die Tagesthemen im Ersten. Zuvor erlangte sie große Bekanntheit, indem sie ab November 1999 als erste Frau die Sportschau moderierte.