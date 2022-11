„Anne Will“ am Sonntag: Gäste und Themen am 20. November

Immer sonntags nach dem „Tatort“ oder dem „Polizeiruf 110“ diskutiert Anne Will im Ersten über aktuelle politische Themen. Wir sagen euch, welche Themen behandelt werden und welche Gäste bei der aktuellen Sendung in der Runde sitzen.

Anne Will: Wann läuft die nächste Sendung?

Am 20. November 2022 strahlt Das Erste eine neue Ausgabe der Talkshow „Anne Will“ aus. Los geht’s um 21.45 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „Anne Will“ am Sonntag, 20. November?

Kevin Kühnert (SPD), Bundesminister der Justiz

Katja Kipping (Die Linke), Bundestagsvizepräsidentin

Joachim Herrmann (CSU), Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration

Carla Hinrichs, Sprecherin der Gruppe „Letzte Generation"

Petra Pinzler, Korrespondentin im Hauptstadtbüro „Die Zeit"

Was ist das Thema bei „Anne Will“ am Sonntag, 20. November?

„Straßen blockieren, Kunst attackieren – helfen diese Aktionen beim Kampf ums Klima?“

Am Wochenende endet die Welt-Klimakonferenz in Ägypten. Gut 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fast 200 Staaten haben in den vergangenen zwei Wochen miteinander um Konzepte gerungen, wie die Erderwärmung und ihre Folgen eingedämmt werden können. Zur selben Zeit in Deutschland: Aus Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung kleben sich Aktivistinnen und Aktivisten auf Straßen fest und blockieren den Verkehr. In europäischen Museen bewerfen sie berühmte Gemälde mit Lebensmitteln. Sind diese Aktionen legitim, um eine andere Politik einzufordern? Nutzen oder schaden sie dem Anliegen der Klimabewegung? Und kann die Ampel-Koalition ihre Klimaziele überhaupt noch erreichen?

Wo und wann läuft „Anne Will“ als Wiederholung?

Montag, 21. November, 00.20 Uhr, NDR

Montag, 21. November, 3.35 Uhr, NDR

Montag, 21. November, 9.30 Uhr, phoenix

Montag, 21. November, 20.15 Uhr, tagesschau 24

Dienstag, 22. November, 02.00 Uhr, 3sat

Des Weiteren bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die vergangenen Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

„Anne Will“ lief nicht immer am Sonntag

Seit 2007 moderiert Anne Will ihre Talkshow im Ersten. Damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen, nachdem Verhandlungen der ARD mit Günther Jauch zunächst gescheitert waren. Im August 2011 wurde Jauch dann aber doch als Talkshowmaster für den Sonntagabend verpflichtet, sodass Anne Will mit ihrer Sendung auf den Mittwochabend wechselte.

Nachdem Jauchs Vertrag beim Öffentlich-Rechtlichen auslief, wechselte „Anne Will“ Anfang 2016 wieder auf den Sonntagabend-Sendeplatz. „Anne Will“ ist die meistgesehene Talkshow im deutschen Fernsehen.

Das ist Anne Will

Ihre ersten journalistischen Schritte machte Anne Will neben ihrem Studium bei der Kölnischen Rundschau, bevor sie von 1991 bis 1992 ein Volontariat beim „Sender Freies Berlin“ – der ehemaligen Landesrundfunkanstalt des Landes Berlin – machte. Anschließend blieb Will dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk treu.

Bevor die gebürtige Kölnerin ihre eigene Talkshow bekam, moderierte Will von 2001 bis 2007 die Tagesthemen im Ersten. Zuvor erlangte sie große Bekanntheit, indem sie ab November 1999 als erste Frau die Sportschau moderierte.