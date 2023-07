„Anne Will“: Gäste und Thema am Sonntag, 2. Juli 2023

Immer sonntags nach dem „Tatort“ oder dem „Polizeiruf 110“ diskutiert Anne Will im Ersten über aktuelle politische Themen. Wir sagen euch, welche Themen behandelt werden und welche Gäste bei der aktuellen Sendung in der Runde sitzen.

Anne Will: Wann läuft die nächste Sendung?

Am Sonntag, dem 2. Juli, strahlt Das Erste eine neue Ausgabe der Talkshow „Anne Will“ aus. Los geht’s um 21.45 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „Anne Will“ am Sonntag, 2. Juli?

Ralf Stegner (SPD), MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

(SPD), MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Norbert Röttgen (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

(CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Claudia Major , Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin

, Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin Irina Scherbakowa , Russische Historikerin, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial

, Russische Historikerin, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial Michael Thumann, Außenpolitischer Korrespondent „Die Zeit“ in Moskau

Das ist das Thema bei „Anne Will“ am Sonntag, 2. Juli

„Machtkampf in Russland – Chance für die Ukraine?“

Russland nach dem Aufstand der Wagner-Söldner: Jewgeni Prigoschin – der Chef der Gruppe – ist mittlerweile im Exil in Belarus, heißt es. Russlands Präsident Putin gibt sich volksnah, geht zugleich aber hart gegen mögliche Unterstützer Prigoschins vor. Doch wie tief sind die Risse in Wladimir Putins Herrschaftssystem? Geht von einem geschwächten Präsidenten eine noch größere Gefahr aus? Muss sich die Nato darauf einstellen? Und: Was bedeuten die Ereignisse in Russland für den Krieg gegen die Ukraine? Sollten die Verbündeten in dieser Situation ihre militärische Unterstützung noch ausweiten? Sollte die Ukraine jetzt die konkrete Aussicht auf einen Nato-Beitritt bekommen?

Wo und wann läuft „Anne Will“ als Wiederholung?

Montag, 3. Juli, 0.45 Uhr (NDR)

Montag, 3. Juli, 2.55 Uhr (Das Erste)

Montag, 3. Juli, 9.30 Uhr (Phoenix)

Montag, 3. Juli, 20.15 Uhr (tagesschau24)

Dienstag, 4. Juli, 0.50 Uhr (3sat)

Des Weiteren bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die vergangenen Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

„Anne Will“: ARD-Talkshow wird Ende 2023 eingestellt

Es ist offiziell: Noch bis Ende 2023 soll Anne Will ihr Programm im Ersten durchziehen, danach ist Schluss! Nach 16 Jahren sei es für die 56-Jährige „Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven“. Einen Namen oder das genaue Konzept der Nachfolge-Sendung habe der NDR bisher noch nicht bekannt gegeben.

„Anne Will“ wird von „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga übernommen

Wie die ARD Ende Juni offiziell mitteilte, wird „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga den Sonntags-Talk nach dem „Tatort“ von Anne Will übernehmen. Neben Ingo Zamperoni und Aline Abboud gehört die 54-Jährige zum Kernmoderatorenteam der „Tagesthemen“. Ihren Posten bei der Nachrichtensendung hatte Miosga bereits 2007 übernommen, damals übrigens ebenfalls von Anne Will.

„Anne Will“ lief nicht immer am Sonntag

Seit 2007 moderiert Anne Will ihre Talkshow im Ersten. Damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen, nachdem Verhandlungen der ARD mit Günther Jauch zunächst gescheitert waren. Im August 2011 wurde Jauch dann aber doch als Talkshowmaster für den Sonntagabend verpflichtet, sodass Anne Will mit ihrer Sendung auf den Mittwochabend wechselte.

Nachdem Jauchs Vertrag beim Öffentlich-Rechtlichen auslief, wechselte „Anne Will“ Anfang 2016 wieder auf den Sonntagabend-Sendeplatz. „Anne Will“ ist die meistgesehene Talkshow im deutschen Fernsehen.

Das ist Anne Will

Ihre ersten journalistischen Schritte machte Anne Will neben ihrem Studium bei der Kölnischen Rundschau, bevor sie von 1991 bis 1992 ein Volontariat beim „Sender Freies Berlin“ – der ehemaligen Landesrundfunkanstalt des Landes Berlin – machte. Anschließend blieb Will dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk treu.

Bevor die gebürtige Kölnerin ihre eigene Talkshow bekam, moderierte Will von 2001 bis 2007 die Tagesthemen im Ersten. Zuvor erlangte sie große Bekanntheit, indem sie ab November 1999 als erste Frau die Sportschau moderierte.