„Anne Will“: Gäste und Themen am Sonntag, 15. Januar 2023

Immer sonntags nach dem „Tatort“ oder dem „Polizeiruf 110“ diskutiert Anne Will im Ersten über aktuelle politische Themen. Wir sagen euch, welche Themen behandelt werden und welche Gäste bei der aktuellen Sendung in der Runde sitzen.

Anne Will in der Winterpause: Wann läuft die nächste Sendung?

Anne Will ist in der wohlverdienten Winterpause. Am 15. Januar 2023 strahlt Das Erste eine neue Ausgabe der Talkshow „Anne Will“ aus. Los geht’s um 21.45 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „Anne Will“ am Sonntag, 15. Januar?

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen)

Herbert Reul (CDU)

Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln

Luisa Neubauer, „Fridays for Future“- Aktivistin

Mojib Latif, Klimaforscher

Greta Thunberg, Klimaaktivistin

Was ist das Thema bei „Anne Will“ am Sonntag, 15. Januar?

Kampf um Lützerath – Zerreißprobe für die deutsche Klimapolitik?

Seit dieser Woche wird Lützerath geräumt. Die kleine Siedlung am Tagebau Garzweiler wurde jahrelang von Klimaaktivistinnen und -aktivisten aus Protest gegen den geplanten Abriss des Ortes und die Nutzung der Braunkohle besetzt. Bund und Land hatten dem Abbau unter Lützerath zugestimmt. Im Gegenzug wird der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen um acht Jahre auf 2030 vorgezogen. Diesen Kompromiss werfen Mitglieder der Klimabewegung auch den Grünen vor. Zu einer Demonstration am Samstag werden mehrere tausend Protestierende in der Gegend erwartet. Wofür ist Lützerath ein Symbol? Ist der Protest gegen die Räumung gerechtfertigt? Ist die deutsche Klimapolitik konsequent genug?

Wo und wann läuft „Anne Will“ als Wiederholung?

Montag, 16. Januar, 00.35 Uhr, NDR

Montag, 16. Januar, 9.30 Uhr, phoenix

Montag, 16. Januar, 20.15 Uhr, tagesschau 24

Dienstag, 17. Januar, 00.45 Uhr, 3sat

Des Weiteren bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die vergangenen Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

„Anne Will“ lief nicht immer am Sonntag

Seit 2007 moderiert Anne Will ihre Talkshow im Ersten. Damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen, nachdem Verhandlungen der ARD mit Günther Jauch zunächst gescheitert waren. Im August 2011 wurde Jauch dann aber doch als Talkshowmaster für den Sonntagabend verpflichtet, sodass Anne Will mit ihrer Sendung auf den Mittwochabend wechselte.

Nachdem Jauchs Vertrag beim Öffentlich-Rechtlichen auslief, wechselte „Anne Will“ Anfang 2016 wieder auf den Sonntagabend-Sendeplatz. „Anne Will“ ist die meistgesehene Talkshow im deutschen Fernsehen.

Das ist Anne Will

Ihre ersten journalistischen Schritte machte Anne Will neben ihrem Studium bei der Kölnischen Rundschau, bevor sie von 1991 bis 1992 ein Volontariat beim „Sender Freies Berlin“ – der ehemaligen Landesrundfunkanstalt des Landes Berlin – machte. Anschließend blieb Will dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk treu.

Bevor die gebürtige Kölnerin ihre eigene Talkshow bekam, moderierte Will von 2001 bis 2007 die Tagesthemen im Ersten. Zuvor erlangte sie große Bekanntheit, indem sie ab November 1999 als erste Frau die Sportschau moderierte.