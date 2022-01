Anna Rossow: So hübsch ist die älteste Kandidatin von „Der Bachelor“ 2022

Das Glück ist der Bachelor-Kandidatin Anna Rossow nicht hold: Drei gescheiterte Beziehungen hat sie bereits hinter sich. Grund genug für die studierte Architektin, sich in das Liebesabenteuer auf RTL zu stürzen – getreu ihrem Motto „And in the end, we only regret the chances we didn’t take.“

Dass sie für den diesjährigen Bachelor Dominik Stuckmann das „Perfect Match“ sein könnte, bezweifelt die bereits 33-Jährige nicht. Sie ist vor allem von ihr als Gesamtpaket aus liebevoller Partnerin und bester Freund überzeugt. Außerdem ist die schöne Blondine eine passionierte Köchin.

Der Rosenkavalier ihrer Träume sollte vor allem humorvoll, liebevoll, offen und ehrlich sein – und am besten noch aussehen wie Tom Hardy! Ob zwischen dem Bachelor von 2022 und ihrem Lieblingsschauspieler eine gewisse Ähnlichkeit besteht, muss Anna selbst beurteilen. Ein absoluter Abturn für die gebürtige Rostockerin hingegen sind Unehrlichkeit, Angeberei und Egoismus. „Protzen und Posen sind absolute No-Gos!“, erklärt sie.

Doch wie plant die Kandidatin den diesjährigen Bachelor Dominik Stuckmann von sich zu überzeugen? Annas Problem: Wenn sie jemanden toll findet, ist sie ziemlich schüchtern und zurückhaltend. Ob es ihr dennoch gelingen wird, den diesjährigen Rosenkavalier von sich zu überzeugen, bleibt abzuwarten.

