Amazon Prime Video ist neben Netflix und Disney+ einer der populärsten Streaming-Anbieter. Genau wie bei der Konkurrenz wird auch hier das Angebot stetig erweitert. In diesem Beitrag erfahrt ihr, auf welche Neuheiten ihr euch im Oktober freuen dürft, bekommt Infos zum Startdatum – und obendrauf die eigens von uns ausgewählten Highlights des Monats!

Amazon Prime Video: Kinofilme zum Leihen und Kaufen im Oktober

Immer attraktiver wird das Angebot aktueller Kinofilme, die ihr euch für 16 bis 18 Euro leihen, oder für 20 bis 23 Euro kaufen könnt. Ab Ende Oktober zum Beispiel mit dabei sind die famosen Action-Streifen „Nobody“ (mit „Better Call Saul“-Bob Odenkirk) und „Cash Truck“ (mit Jason Statham).

Tipp: Achtet beim Ausleihen und Kaufen unbedingt darauf die hochwertige 4K-Version in den Einkaufswagen zu legen. Gebt den gewünschten Filmtitel dazu in die „Suche“ ein, dann erscheinen meist beide Versionen auf einen Blick.

Vorschau Oktober:

The Protégé (ab 7. Oktober)

Escape Room 2: No Way Out (ab 21. Oktober)

Freaky (ab 22. Oktober)

Weißbier im Blut (ab 28. Oktober)

Cash Truck (ab 28. Oktober)

Nobody (ab 29. Oktober)

Bereits zum Kauf erhältlich:

Nomadland

Peter Hase 2

The Dry

The Secrets We Keep

Mein Jahr in New York

Spell

Ich bin dein Mensch

Fast & Furious 9

Free Guy (kostenlos bei Disney+)

Godzilla vs. Kong

Black Widow

Monster Hunter

Judas and the Black Messiah

Conjuring 3: Im Bann des Teufels

Chaos Walking

Son of the South

The Little Things

In the Heights: Rhythm of New York

Das sind die Amazon-Prime-Video-Neuheiten im Oktober 2021

LOL – Last One Laughing: Staffel 2 (ab 1. Oktober)

Zehn Komiker werden 6 Stunden in einen Raum eingesperrt und dürfen nicht lachen: Das Konzept von „LOL – Last One Laughing“ ist so genial, dass sich die erste Staffel zum meistgesehene Titel aller Zeiten bei Amazon Prime Video mauserte. Staffel 2 macht da nicht viel neu, ist aber mindestens genauso lustig. Nach den ersten zwei Folgen erscheinen die restlichen Folgen der Staffel wöchentlich. Diesmal mit dabei: Tommi Schmitt, Larissa Rieß, Bastian Pastewka, Max Giermann, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Anke Engelke, Martina Hill, Tahnee und Kurt Krömer.

>> „LOL – Last One Laughing“: Staffel 2 gestartet! <<

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast (ab 15. Oktober)

Nachschub für Horror-Fans: Der Film „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ von 1997 wird durch eine brandneue Serie beerbt. Auch hier sind einige Schüler durch einen schicksalshaften Autounfall miteinander verbunden: Die Leiche wurde verscharrt, doch das dunkle Geheimnis verfolgt die Gruppe auch später noch. Perfekter Stoff für die Halloween-Zeit!

>> Die besten Horrorfilme: Perfekte Schockmomente zu Halloween <<

Welcome to the Blumhouse

Ein dickes Horrorpaket hat Blumhouse Productions exklusiv für Amazon Prime Video geschnürt: Gleich vier Filme erscheinen Anfang Oktober und entführen euch in einige kuriose und gruselige Kulissen. In „Black As Night“ (1. Oktober) gehen einige Teenager auf Vampir-Jagd, in „Bingo Hell“ (1. Oktober) werden einige Senioren von einer dämonischen Präsenz vom Bingo-Spielen abgehalten.

„Madres“ (8. Oktober) spielt im Kalifornien der 1970er Jahre und dreht sich um eine junge Familie, welche auf einer Ranch von finsteren Visionen und Alpträumen geplagt werden. „The Manor“ (8. Oktober) schließlich hebt den Horror von „betreuten Wohnen“ auf ein ganz neues Level.

>> Halloween 2021 im Kino: Halloween Kills, Candyman und Co. – das sind die neuen Filme <<

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Oktober 2021

LOL: Last One Laughing, Staffel 2 (ab 1. Oktober)

The Walking Dead: World Beyond, Staffel 2 (ab 4. Oktober)

Grey’s Anatomy, Staffel 16 (ab 4. Oktober)

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast (ab 15. Oktober)

Homeland, Staffel 8 (ab 15. Oktober)

Motherland: Fort Salem, Staffel 2 (ab 18. Oktober)

Blindspot, Staffel 5 (ab 23. Oktober)

Lucifer, Staffel 6 (ab 25. Oktober)

Fairfax (ab 29. Oktober)

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Oktober 2021

Bohemian Rhapsody (ab 1. Oktober)

Bingo Hell (ab 1. Oktober)

Black As Night (ab 1. Oktober)

Knerten und die Seeschlange (ab 1. Oktober)

The Revenant (ab 3. Oktober)

Der Polarexpress (ab 3. Oktober)

Winter’s Tale (ab 4. Oktober)

Hearts of Darkness – Reise ins Herz der Finsternis (ab 4. Oktober)

The Lodge (ab 6. Oktober)

Eyes Wide Shut (ab 7. Oktober)

Justin Bieber: Our World (ab 8. Oktober)

Madres (ab 8. Oktober)

The Manor (ab 8. Oktober)

Becoming – Das Böse in ihm (ab 10. Oktober)

Dolittle (ab 11. Oktober)

Tolo Tolo (ab 13. Oktober)

Asche ist reines Weiß (ab 14. Oktober)

A Hard Day (ab 14. Oktober)

The Conjuring 1 & 2 (ab 15. Oktober)

Annabelle: Creation (ab 15. Oktober)

Elf (ab 16. Oktober)

The Silence (ab 17. Oktober)

Ich war noch niemals in New York (ab 17. Oktober)

Checkered Ninja (ab 18. Oktober)

Fabricated City (ab 18. Oktober)

Slate (ab 20. Oktober)

Wie ein einziger Tag (ab 21. Oktober)

Alvin And The Chipmunks: The Road Chip (ab 22. Oktober)

The Marksman (ab 23. Oktober)

The Prestige (ab 23. Oktober)

Es (ab 24. Oktober)

Ocean’s 8 (ab 25. Oktober)

Das waren die Amazon-Prime-Video-Neuheiten im September 2021

King Arthur: Legend of the Sword (ab 7. September)

Was passiert wenn sich Regie-Genie Guy Ritchie an der Arthus-Sage versucht, das könnt ihr in diesem rasanten Action-Film sehen: In die Rolle von Arthur schlüpft Charlie „Sons of Anarchy“ Hunnam, Jude Law darf sich als fieser Tyrann Vortigern austoben und Eric Bana schlüpft (kurz) in die Rolle des rechtmäßigen Königs Uther Pendragon. Die Pressestimmen waren mies, dennoch eignet sich „King Arthur“ hervorragend für einen Popcorn-Abend daheim auf der Couch: Pralle Action, dicke Muskeln, coole Kameraperspektiven und fiese Monster unterhalten über 126 Minuten hervorragend.

Palm Springs (ab 12. September)

„Palm Spring“ geistert schon seit längerer Zeit als Geheimtipp durch die Film-Foren und entpuppt sich als herrlich düstere und lustige „Und täglich grüßt das Murmeltier“-Hommage. Die beiden Hochzeitsgäste Nyles, gespielt von Andy Samberg aus der TV-Serie „Brooklyn Nine-Nine“, und Sarah stecken in einer Zeitschleife fest. Dabei erleben sie immer wieder dieselbe Party in der Stadt „Palm Spring“. Während Nyles sich bereits damit abgefunden hat, will Sarah nicht so weiterleben.

1917 (ab 28. September)

Dieser Film ist wie ein Rausch: Als „One-Cut-Film“ gibt es kaum eine Atempause, während ihr zwei Soldaten der britischen Armee im Jahr 1917 dabei zuschaut, wie sie eine wichtige Botschaft an die Front schaffen müssen. Regisseur Sam Mendes konnte mit „1917“ bei der Oscarverleihung 2020 stolze drei Trophäen absahnen, darunter für die beste Kamera, den besten Ton und die besten visuellen Effekte.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im September 2021

Das verschwundene Zimmer – The Lost Room – Staffel 1 (ab 1. September, Starzplay)

Voltaire High – Die Mädchen kommen – Staffel 1 (ab 10. September)

PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende – Staffel 1 (ab 10. September)

Do, Re & Mi – Staffel 1 (ab 17. September)

Goliath – Staffel 4 (ab 24. September)

Dinner Club – Staffel 1 (ab 24. September)

BMF – Staffel 1 (ab 26. September, Starzplay)

Neue Filme bei Amazon Prime Video im September 2021

Company Man (ab 1. September)

Schindlers Liste (ab 1. September)

Fünf Freunde (ab 2. September)

Fünf Freunde 2 (ab 2. September)

Molly Moon (ab 2. September)

Robin Hood (ab 2. September)

Tarzan (ab 2. September)

Die wilden Hühner (ab 2. September)

Die wilden Hühner und das Leben (ab 2. September)

Die wilden Hühner und die Liebe (ab 2. September)

Cinderella (ab 3. September)

Himmel über der Wüste (ab 3. September)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows (ab 3. September)

Asterix in Amerika (ab 4. September)

Attraction (ab 5. September)

Sleepers (ab 5. September)

Dirty Grandpa (ab 6. September)

King Arthur: Legend of the Sword (ab 7. September)

Most Dangerous Game (ab 8. September)

Nerve (ab 8. September)

Vielmachglas (ab 9. September)

The Voyeurs (ab 10. September)

Florence Foster Jenkins (ab 10. September)

Der Einsatz (ab 11. September)

Palm Springs (ab 12. September)

Gut gegen Nordwind (ab 13. September)

Rampage – Big Meets Bigger (ab 13. September)

Atemlos – Gefährliche Wahrheit (ab 14. September)

Logan Lucky (ab 14. September)

Die Reise der Pinguine (ab 15. September)

Tunnel (ab 16. September)

The Accountant (ab 17. September)

Le Bal des Folles (ab 17. September)

Everybody’s Talking About Jamie (ab 17. September)

(T)Raumschiff Surprise – Periode 1 (ab 18. September)

Daddy’s Home 2 (ab 19. September)

Willkommen bei den Hartmanns (ab 20. September)

Paranoia (ab 21. September)

Peter Hase (ab 21. September)

Queen & Slim (ab 21. September)

Schloss aus Glas (ab 21. September)

What Happened to Monday? (ab 21. September)

Die Insel (ab 22. September)

The LEGO Movie (ab 23. September)

The LEGO Batman Movie (ab 23. September)

The LEGO NINJAGO Movie (ab 23. September)

Madame Mallory und der Duft von Curry (ab 24. September)

Savage x Fenty Show Vol.3 (ab 24. September)

Verborgene Schönheit (ab 25. September)

Lights Out (ab 26. September)

1917 (ab 28. September)

Cats (ab 28. September)

Dirty Office Party (ab 29. September)

The Last Black Man In San Francisco (ab 30. September)

Das waren die Amazon-Prime-Video-Neuheiten im August 2021

Men In Black (ab 10. August)

Zugegebenermaßen: Revolutionär ist dieser Pick nicht, aber Men In Black ist ein Klassiker, der immer geht und gerade so etwas geht beim Streaming ja auch immer. Nostalgie ist im Kontext von Will Smith immer gegeben, sei es beim „Prinz von Bel Air“ oder auch „Men in Black“. Für einen entspannten Abend geht das immer!

Batman V Superman (ab 31. August)

Am 31. August gibt es die volle Ladung Batman! Gleich vier Filme aus der Reihe starten bei Amazon Prime zum Monatsende. Wer da ein paar Tage frei hat, kann sich an dieser Welt komplett berauschen. Wir haben mal exemplarisch den „Batman V Superman“-Film aus dem Jahr 2016 heraus. Ben Affleck und Henry Cavill glänzen da in den Hauptrollen.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im August 2021:

Cruel Summer – Staffel 1 (ab 6. August)

Modern Love – Staffel 2 (ab 13. August)

9 Perfect Strangers – Staffel 1 (ab 20. August)

Kevin Can F**K Himself – Staffel 1 (ab 27. August)

Neue Filme bei Amazon Prime Video im August 2021:

Infection (ab 1. August)

Jay And Silent Bob Reboot (ab 2. August)

Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses (ab 2. August)

50 Erste Dates (ab 3. August)

Straight Outta Compton (ab 3. August)

Alibi.com (ab 3. August)

Balkan Line (ab 4. August)

Das Ende – Assault on Precinct 13 (ab 4. August)

Alone – Du kannst nicht entkommen (ab 5. August)

Das Haus der Krokodile (ab 5. August)

Verachtung (ab 6. August)

Schändung (ab 6. August)

Erbarmen (ab 6. August)

Erlösung (ab 6. August)

Catch Me If You Can (ab 7. August)

Elizabeth: Das goldene Königreich (ab 7. August)

Terminator Genisys (ab 8. August)

Infamous (ab 9. August)

The Jacket (ab 9. August)

Men in Black (ab 10. August)

Heroes (ab 11. August)

Drachenzähmen leicht gemacht 2 (ab 11. August)

Wild Child – Erstklassig Zickig (ab 12. August)

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME (ab 13. August)

So ist das Leben – Life Itself (ab 13. August)

The Tiger Mafia (ab 14. August)

The Invasion (ab 14. August)

Tremors – Im Land der Raketenwürmer (ab 15. August)

Shadow In The Cloud (ab 16. August)

Ready Player One (ab 16. August)

Zum Glück geküsst (ab 17. August)

Bigfoot Junior (ab 17. August)

The Queen of Spain – Die Königin von Spanien (ab 18. August)

Killer’s Bodyguard (ab 19. August)

The Danish Girl (ab 20. August)

Kong: Skull Island (ab 21. August)

Godzilla (ab 21. August)

Blues Brothers 2000 (ab 22. August)

Black Christmas (ab 23. August)

Wettkampf der Tiere – Daisy Quokkas großes Abenteuer (ab 23. August)

15:17 To Paris (ab 23. August)

Charlie und die Schokoladenfabrik (ab 24. August)

Ted 2 (ab 25. August)

Unsane – Ausgeliefert (ab 26. August)

Marienne & Leonard: Words Of Love (ab 27. August)

Der seltsame Fall des Benjamin Button (ab 30. August)

Batman Begins (ab 31. August)

Batman V Superman: Dawn Of Justice (ab 31. August)

The Dark Knight (ab 31. August)

The Dark Knight Rises (ab 31. August)

Das waren die Amazon-Prime-Video-Neuheiten im Juli 2021:

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Juli 2021:

Eyes on the Prize: Uprising – Staffel 1 (ab 1. Juli)

Fugget About It – Staffel 1-2 (ab 1. Juli)

Mumbai Diaries 26/11 (ab 2. Juli)

American Housewife – Staffel 1-3 (ab 5. Juli)

Luxe Listings Sydney – Staffel 1 (ab 9. Juli)

Desperate Housewives – Staffel 1-8 (ab 12. Juli)

Making the Cut – Staffel 2 (ab 16. Juli)

El Cid – Staffel 2 (ab 16. Juli)

Them – Staffel 1 (ab 23. Juli)

Emergence – Staffel 1 (ab 26. Juli)

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Juli 2021:

Salt (ab 1. Juli)

Bailey – Ein Freund fürs Leben (ab 1. Juli)

Casper (ab 1. Juli)

The Tomorrow War (ab 2. Juli)

Fukushima (ab 2. Juli)

Dracula Untold (ab 2. Juli)

Honig im Kopf (ab 3. Juli)

47 Meters Down (ab 3. Juli)

Mama (ab 4. Juli)

Rogue Hunter (ab 5. Juli)

The Cave (ab 5. Juli)

Geostorm (ab 6. Juli)

The Green Inferno (ab 6. Juli)

What Keeps You Alive (ab 7. Juli)

Future World (ab 7. Juli)

Message Man: Schatten der Vergangenheit (ab 7. Juli)

T-34: Das Duell (ab 7. Juli)

Sommer 1943 – Das Ende der Unschuld (ab 7. Juli)

Lucky Number Slevin (ab 7. Juli)

Es ist zu deinem Besten (ab 8. Juli)

Aus Liebe zum Spiel (ab 8. Juli)

Ein Schatz zum Verlieben (ab 9. Juli)

The Resident (ab 9. Juli)

Mapplethorpe (ab 10. Juli)

Frau Müller muss weg! (ab 10. Juli)

Der geheime Garten (ab 11. Juli)

Dunkirk (ab 11. Juli)

Ratchet & Clank (ab 11. Juli)

Game Night (ab 12. Juli)

Ronaldo (ab 12. Juli)

Contamination (ab 12. Juli)

Man lernt nie aus (ab 13. Juli)

Mindscape (ab 13. Juli)

Booksmart (ab 14. Juli)

Mullewapp – Eine schöne Schweinerei (ab 14. Juli)

De Oost (ab 15. Juli)

Yakari (ab 15. Juli)

Der Regenmacher (ab 15. Juli)

Unsere Erde (ab 16. Juli)

Ein Schweinchen namens Babe (ab 16. Juli)

Sully (ab 17. Juli)

A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn (ab 17. Juli)

Mein Liebhaber, der Esel & Ich (ab 18. Juli)

Hui Buh: Das Schlossgespenst (ab 18. Juli)

Capone (ab 19. Juli)

Come Away (ab 19. Juli)

Fabricated City (ab 19. Juli)

Hot Dog (ab 19. Juli)

Zeiten ändern dich (ab 19. Juli)

The Green Mile (ab 20. Juli)

Speed Racer (ab 21. Juli)

The Last Samurai (ab 21. Juli)

Störche – Abenteuer im Anflug (ab 21. Juli)

Ema (ab 22. Juli)

The Courier (ab 22. Juli)

Der Gott des Gemetzels (ab 23. Juli)

Mamma Mia! (ab 24. Juli)

The Thing (ab 24. Juli)

Milk (ab 25. Juli)

Shoot ´Em Up (ab 25. Juli)

Last Christmas (ab 26. Juli)

Quem Vai Ficar Com Mário (ab 27. Juli)

Bean (ab 28. Juli)

Der Grinch (ab 29. Juli)

Flags of our Fathers (ab 29. Juli)

Letters from Iwo Jima (ab 29. Juli)

Wir sind die Nacht (ab 30. Juli)

Suicide Squad (ab 31. Juli)

