„3nach9“ am Freitag um 22 Uhr: Das sind die Gäste am 28. Oktober

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

Einmal monatlich gibt es freitags eine neue Sendung.

Wann läuft die nächste Folge „3nach9“ im TV?

Die nächste Sendung von „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers läuft am Freitag, 28. Oktober 2022, los geht’s um 22 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 30. September?

Ingo Zamperoni, Moderator

Moderator Lang Lang mit Ehefrau Gina Alice, Musiker

Musiker DJ BoBo, Musiker

Musiker Jens Spahn, Politiker

Politiker Nazan Eckes, Moderatorin

Moderatorin Urban Priol, Kabarettist

Kabarettist Thorsten Schröder, Moderator

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 28. Oktober

Ingo Zamperoni ist unser „Mister Tagesthemen”. Aufgrund seiner Familie und seiner beruflichen Vergangenheit, fühlt er sich nach wie vor mit Amerika eng verbunden. So reiste der Journalist kurz vor den Halbzeitwahlen im November 2022 quer durch den Kontinent, um die Stimmung im Land zu erkunden und um zu gucken, wie sich das Land nach der Abwahl von Donald Trump verändert hat. Zamperonis familiär-politische Spurensuche führt von Montana einmal durch die USA, nach Texas, Louisiana und Neuengland. Bei 3nach9 berichtet er über seine eindrücklichsten und spannenden Erlebnisse.

Sie ist eine deutsch-koreanische Pianistin, deren musikalisches Talent schon sehr früh erkannt und gefördert wurde. Neben ihrer musikalischen Begabung, beherrscht Gina Alice fünf Sprachen. In welcher sie sich mit ihrem chinesischen Ehemann, dem Starpianisten Lang Lang, unterhält, werden wir bei ihrem ersten gemeinsamen Besuch einer Talkshow herausfinden. Die Eltern eines Sohnes werden auch gemeinsam am Flügel eine exklusive Kostprobe aus dem neuesten Werk des Klaviervirtuosen zum Besten geben. Darin entführt Lang Lang seine Hörerinnen und Hörer in die Welt von Disneys Klassikern der Filmgeschichte – und wir träumen jetzt schon mal voller Vorfreude von Pinocchio, Aladdin und dem König der Löwen.

Er ist der König der Bühnenshows: DJ BoBo weiß, wie man die Massen begeistert. Mit Hits wie „Pray“ und „Chichuahua“ sorgt der Perfektionist bei seinen Fans für gute Laune und so manchen Ohrwurm. Aufgewachsen in einem kleinen Ort im Kanton Aargau, verfolgt der gelernte Bäckermeister seinen musikalischen Traum und mausert sich vom Dorf-DJ zum Dancefloor-Star. Heute zählt der Produzent zu den erfolgreichsten europäischen Künstlern der Pop-Musik. Nun feiert das Ausnahmetalent sein 30-jähriges Bühnenjubiläum und geht 2023 endlich wieder auf Tour. Wie wichtig Fleiß und Beharrlichkeit für seine Karriere waren, wie er mit Kritik umgeht und wann der Strahlemann auch mal schlechte Laune hat, verrät uns DJ BoBo bei 3nach9.

„Münsterländer. Ehemann. Katholik. Mitglied des CDU-Präsidiums. Parlamentarier. Fraktionsvize“ – so kurz und knapp beschreibt sich Jens Spahn auf seiner Homepage. Nicht zu vergessen: 2018 wurde er als Bundesminister für Gesundheit vereidigt – und hatte ab Januar 2020 durch die Pandemie mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Nun hat der Ex-Gesundheitsminister ein Buch über die Coronakrise und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft geschrieben. Wie der Politiker rückblickend über die schweren Zeiten denkt und die Zukunft sieht, erzählt er bei 3nach9.

Nazan Eckes ist ein echter Superstar – allein auf Instagram folgen ihr fast 360.000 Menschen. Dort konnte man auch sehen, wie sie kürzlich mit ihren beiden Geschwistern den 70. Geburtstag ihrer Mutter feierte. Die Moderatorin und Tochter türkischer Einwanderer bezeichnet ihre Mutter liebevoll als „beste Mama, Oma und Köchin“. Nun hat sie deren Lieblingsrezepte kreativ und modern umgesetzt. Welche Rituale aus ihrer Kindheit Nazan Eckes heute an ihre beiden Söhne weitergibt und ob sie es schafft, Giovanni di Lorenzo vom Geschmack des Knoblauchs zu überzeugen, erfahren Sie in der Oktober-Ausgabe von 3nach9.

Toupierter Haarkranz, schrilles Hemd, auf dem Tisch ein alkoholfreies Weizenbier – Markenzeichen von Urban Priol. Der gebürtige Aschaffenburger absolvierte bereits mit Anfang 20 erste Bühnenauftritte und stieg im Laufe der Jahre zur ersten Garde der deutschen Kabarettisten auf. Gerade wurde er Ehrenpreisträger des Satire- und Kleinkunstpreis Prix Pantheon. Auf die scharfzüngigen Jahresrückblicke des ehemaligen Lehramtsstudenten freuen sich Fans schon monatelang – und wir freuen uns auf erste Kostproben daraus im Oktober bei 3nach9.

Als Sprecher der Tagesschau informiert er über die Nachrichten des Tages. In seiner freien Zeit aber, tauscht er den Business-Anzug gegen Sportklamotten und leistet Höchstleistungen im Wasser, auf dem Rad und der Laufstrecke. Der Journalist Thorsten Schröder ist begeisterter Triathlet und erfüllt sich in diesem Jahr nun schon zum zweiten Mal einen großen Traum: Der 54-Jährige startet Anfang Oktober bei der Triathlon-Weltmeisterschaft, dem Iron Man, auf Hawaii. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen stehen auf dem Programm des Norddeutschen. Was gut drei Wochen nach dem Start noch schmerzt? Fragen wir nach – bei Thorsten Schröder.

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 29. Oktober, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 29. Oktober, 14 Uhr (hr)

Sonntag, 30. Oktober, 22.50 Uhr (SR)

Sonntag, 30. Oktober, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 31. Oktober, 2.30 Uhr (NDR)

Die älteste Talkshow Deutschlands ist natürlich live. Für die größten Fans gibt es daher sogar die Möglichkeit, sich Tickets für die Aufzeichnung im Studio zu besorgen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Sendungen derzeit jedoch ohne Zuschauer statt. Ansonsten findet man „3nach9“ wie alle Talkshows in den dritten Programmen auch in der ARD-Mediathek. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem ist dort eine Folge aus dem Sommer 2012 mit Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, zu finden. .

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Ein Beitrag geteilt von Judith Rakers (@judith_rakers)

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Ein Beitrag geteilt von 3nach9 (@3nach9_official)

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

