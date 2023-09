„3nach9“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 8. September

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

Wann geht es mit „3nach9“ nach der Sommerpause weiter?

Am Freitag, dem 8. September 2023, meldet sich „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers endlich zurück aus der Sommerpause. Die neue Ausgabe, Folge 590, läuft dann ab 22 Uhr im NDR und hr Fernsehen.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 8. September?

Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüßen folgende Gäste:

Elke Heidenreich , Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Kabarettistin und Moderatorin

, Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Kabarettistin und Moderatorin Bülent Ceylan , Komiker

, Komiker Sophie Passmann , Bestsellerautorin

, Bestsellerautorin Martin Rütter , Hunde-Profi

, Hunde-Profi Sebastian Klussmann , Quizprofi

, Quizprofi Johannes Erlemann

Veronica Ferres, Schauspielerin

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 8. September

Sie ist eine gefeierte Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Kabarettistin und Moderatorin: Elke Heidenreich. Als Tochter eines Kfz-Mechanikers und einer Näherin verließ sie bereits mit 15 Jahren ihr Elternhaus und zog zu dem Pfarrer, der sie konfirmiert hatte. Mit ihm und seiner Frau ging sie später nach Bonn, absolvierte dort ihr Abitur und studierte anschließend in München, Hamburg und Berlin. Die gebürtige Nordhessin moderierte zahlreiche Fernseh- und Hörfunksendungen, schreibt Erzählungen und Romane und erschuf die Figur der Else Stratmann. Über ihre Liebe zu Möpsen, ihren 80. Geburtstag und warum man in jungen Jahren durchzechte Nächte erst im hohen Alter bezahlt, spricht Elke Heidenreich bei „3nach9“.

Er zählt zu den ganz großen Komikern des Landes und füllt regelmäßig riesige Hallen: Bülent Ceylan. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters wuchs der heute 47-Jährige in Mannheim auf. Bereits in der Schule parodierte er Prominente und unterhielt so seine Mitschülerinnen und Mitschüler. Warum dem vielfach ausgezeichneten Komiker Vielfalt und Identität sowie seine Heimat und Familienwerte wichtig sind und wieso seine Geschwister ihm zu Beginn seiner Karriere rieten, den Namen zu ändern, darüber berichtet Bülent Ceylan bei „3nach9“.

Die kluge und schlagfertige Bestsellerautorin Sophie Passmann interessiert sich besonders für Themen wie Feminismus, Rassismus, Sexismus und das Patriarchat. Apropos: Mit dem männlichen Blick beschäftigt sich die Journalistin in ihrem neusten und persönlichsten Buch „Pick me girls“. Darin hinterfragt die 29-Jährige, welche Version von ihr selbst sie hätte sein können, wenn das Patriarchat nicht existieren würde, und erinnert sich an die Anfänge, als sie begann, erwachsen zu werden und ihre Selbstzweifel immer stärker wurden. Wie es heute um ihr Eigenbewusstsein steht, verrät sie bei „3nach9“.

Hundeerziehung ist bei Martin Rütter längst zum Lebensthema geworden. Aber wie ist er eigentlich selber aufgewachsen? Wurde er streng von seinen Eltern erzogen? Und hat er in Kindertagen schon ansatzweise geahnt, dass aus ihm einmal einer der erfolgreichsten Hundetrainer Deutschlands werden würde? Wie und wann ist er überhaupt auf die Idee gekommen, sein Wissen über die Vierbeiner geschäftlich zu nutzen? Welche neuen Erkenntnisse gibt es über die Hundeerziehung? Ist die Rasse für Charaktereigenschaften bei Hunden wirklich so entscheidend? Es gibt Fragen über Fragen: „3nach9“ freut sich auf den Besuch und die Antworten von Martin Rütter!

Sein Markenzeichen sind gemusterte Hemden, Schlagfertigkeit und ein gigantisches Allgemeinwissen: Quizprofi Sebastian „Besserwisser“ Klussmann. Seine Expertise stellt er regelmäßig vor einem Millionenpublikum als einer der Jäger in der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ in Das Erste unter Beweis. Schon als Kind war er „neunmalklug“, so überrascht es nicht, dass der heutige Bestsellerautor Gründungsmitglied des Deutschen Quiz-Vereins ist. Wenn er nicht im Fernsehen antritt, schreibt der 34-Jährige Bücher oder gibt sein Wissen als Redner an andere weiter. In seinem neusten Werk „Fast alles, was Sie wissen müssen“ verrät der Berliner, welche Tricks beim Lernen helfen und wie man nie wieder dumm dasteht. Wie das gelingt und auf welche Fragen selbst Sebastian Klussmann keine Antworten hat, berichtet der beliebte TV-Entertainer bei „3nach9“.

Johannes Erlemann war elf Jahre alt, als drei Männer ihn überfielen und verschleppten. Der Fall des entführten Jungen hielt 1981 die Welt in Atem. Nach 14 Tagen und einer Lösegeldübergabe von drei Millionen Mark wurde der Unternehmersohn endlich freigelassen. Für Johannes Erlemann ging das Leben danach weiter. Mit der unbeschwerten Kindheit war es jedoch vorbei. Die Erinnerungen an das Erlebte verfolgen ihn bis heute. Deshalb hat er sich dazu entschlossen, seine Geschichte in Form eines Spielfilms sowie einer Dokuserie ausführlich zu erzählen. Die Schauspielerin Veronica Ferres, die zu Erlemanns engsten Vertrauten zählt, widmet sich als Produzentin seiner Entführungsgeschichte. Bei „3nach9“ werden sie erstmals gemeinsam über ihre Freundschaft, ihre Zusammenarbeit und die enorme Kraft von Kampfgeist und Überlebenswillen sprechen.

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 9. September, 0.45 Uhr, NDR

Samstag, 9. September, 14 Uhr, hr

Sonntag, 10. September, 22.30 Uhr, SWR

Montag, 11. September, 2.05 Uhr, NDR

Die älteste Talkshow Deutschlands ist natürlich live. Für die größten Fans gibt es daher sogar die Möglichkeit, sich Tickets für die Aufzeichnung im Studio zu besorgen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Sendungen derzeit jedoch ohne Zuschauer statt. Ansonsten findet man „3nach9“ wie alle Talkshows in den dritten Programmen auch in der ARD-Mediathek. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem ist dort eine Folge aus dem Sommer 2012 mit Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, zu finden. .

>> „3nach9“ findet ihr hinter diesem Link in der ARD-Mediathek. <<

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Judith Rakers (@judith_rakers)

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

>> Porträt: Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers <<

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 3nach9 (@3nach9_official)

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

