„3nach9“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 6. Oktober

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Am Freitag, 6. Oktober 2023, meldet sich „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers um 22 Uhr mit einer neuen Folge zurück.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 6. Oktober?

Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüßen folgende Gäste:

Anna von Boetticher

Bjarne Mädel

Felix Neureuther

Igor Levit

Marie Theres Relin und Franz Xaver Kroetz

Olaf Beck

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 6. Oktober

Zu atmen ist der intensivste Instinkt, den ein Mensch überhaupt hat. Anna von Boetticher hat die Fähigkeit, für 6:12 Minuten unter Wasser die Luft anzuhalten. Die Apnoetaucherin stellt sich regelmäßig enormen körperlichen und mentalen Herausforderungen, ohne technische Hilfsmittel kann sie sich in bis zu 81 Meter Tiefe begeben. Damit zählt sie zu den Weltbesten ihres Sports. Die mehrfache Rekordhalterin gibt ihr Wissen an tauchende Einheiten der Marine weiter und arbeitet mit Spezialkräften der Kampfschwimmer und Minentaucher zusammen. Am faszinierendsten aber empfindet Anna von Boetticher die eigene Suche nach Abenteuern unter Wasser: eine Qualle, ein einzelner kleiner Fisch, ein Lichtspiel reichen, um sie zu begeistern. Und damit bezaubert sie auch die Zusehenden der ARD Mediatheksreihe „Waterwoman“. Zu „3nach9“ bringt sie brandneue Folgen und atemberaubende Erlebnisse mit.

Trottelig, nervig, kauzig sind die Figuren oft, die Schauspieler Bjarne Mädel verkörpert. Ob als Berthold „Ernie“ Heisterkamp in der Comedyserie „Stromberg“, Tatortreiniger „Schotty“ oder als Kriminalhauptkommissar Sörensen: Der geborene Hamburger überzeugt in jeder Rolle und spielt sich direkt in die Herzen des Publikums. Der 55-Jährige ist auch neben seinem Beruf sehr aktiv: Er ist politisch engagiert, tritt im Musikvideo der Band Die Ärzte auf und setzt sich für elektrische Lastenfahrräder in Afrika ein. Wieso Tragik für den Grimme- Preisträger und Regisseur auch etwas Komisches haben darf, wie er es heute schafft, weniger selbstkritisch zu sein, und welchen Bezug er zum Thema Einsamkeit hat, erzählt Bjarne Mädel bei „3nach9“.

Weiße Berge, blauer Himmel, Puderschnee und Après-Ski: Alle Jahre wieder freuen sich Wintersportler auf die Skisaison. Aber darf man heutzutage eigentlich noch guten Gewissens Ski laufen? Dieser Frage ist Felix Neureuther auf den Grund gegangen. Der ehemalige Profisportler und Wintersportexperte für Das Erste hat sich intensiv mit den Auswirkungen des Skifahrens auf den Klimawandel beschäftigt. Felix Neureuther selbst steht bereits mit zwei Jahren das erste Mal auf Skiern und gewinnt sein erstes Rennen nur ein Jahr später. Ein beachtlicher Erfolg, der sich im Verlauf seines weiteren Lebens fortsetzt: Während seiner Sportlerkarriere holt der Sohn der Skifahrlegenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther insgesamt fünf WM-Medaillen. Ob man seiner Einschätzung nach auch künftig noch Skifahren kann, wie seine Kinder sich auf den Brettern schlagen und ob er sich ein Leben abseits der Berge vorstellen kann, verrät Felix Neureuther bei „3nach9“.

Starpianist Igor Levit entdeckt bereits im Alter von drei Jahren das Klavierspielen für sich. In Russland geboren, zieht der heute 36-Jährige im Alter von acht Jahren mit seiner Familie als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland. Mittlerweile gibt Levit weltweit ausverkaufte Konzerte, bekleidet eine Professur für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Denn neben seiner Liebe zur Musik ist Levit auch politisch aktiv. Er ist bekennendes Mitglied der Partei Bündnis90/Die Grünen engagiert sich im Kampf gegen Antisemitismus. Wieso er dennoch ein großer Fan von Witzen über Menschen jüdischen Glaubens ist und was für ihn die Faszination klassischer Musik ausmacht, erzählt Igor Levit bei „3nach9§.

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, bezeichnet sich selbst scherzhaft als „anstrengend“ und ist Gründerin der „Hausfrauenrevolution“: Marie Theres Relin. Er wird spätestens durch seine Verkörperung des Klatschreporters Baby Schimmerlos in der Kultserie „Kir Royal“ zum Star und zählt zu den bedeutendsten bundesdeutschen Schriftstellern: Franz Xaver Kroetz. 13 Jahre lang waren die Tochter der Schauspielerin Maria Schell und der bekannte Dramatiker ein Ehepaar, sind Eltern von drei Kindern. 16 Jahre nach der Scheidung wagen beide ein Experiment und machen zusammen eine Reise. Was ihnen in dieser Zeit durch den Kopf geht, haben beide getrennt voneinander aufgeschrieben. Warum ihre Paarbeziehung mittlerweile „richtig gut“ ist, berichten beide gemeinsam bei „3nach9“.

Olaf Beck ist abgestürzt. Zunächst ist es ein Feierabendbier, um abends besser schlafen zu können. Er arbeitet als erfolgreicher Hotelmanager, immer davon getrieben, sich nicht anmerken zu lassen, wie es ihm wirklich geht. Sein Leben besteht aus Panikattacken, Angststörungen und Übergewicht. Er macht zwei Entzüge in Suchtkliniken, verbringt Wochen in der geschlossenen Abteilung einer Nervenheilanstalt und erhält schließlich die niederschmetternde Diagnose eines Arztes: maximal ein Jahr Lebenserwartung bei gleichem Lebensstil. Olaf Beck will nicht sterben und krempelt sein Leben radikal um. Heute motiviert der Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Gastdozent an der Internationalen Hochschule Bremen andere Menschen, die sich in ähnlich schwieriger Lage befinden, in der er damals war. Er ist sich sicher: Egal, wie tief du fällst, du kannst immer aufstehen!

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 7. Oktober, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr (hr)

Montag, 9. Oktober, 2.50 Uhr (NDR)

>> „3nach9“ findet ihr hinter diesem Link in der ARD-Mediathek <<

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Judith Rakers (@judith_rakers)

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

>> Porträt: Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers <<

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 3nach9 (@3nach9_official)

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: