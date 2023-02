„3nach9“ heute: Gäste und Thema am Freitag, 24. Februar 2023

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

Einmal monatlich gibt es freitags eine neue Sendung.

Wann läuft die nächste Folge „3nach9“ im TV?

Die nächste Sendung von „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers läuft am Freitag, 24. Februar 2023, los geht’s um 22 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 24. Februar 2023?

Klaus Maria Brandauer , Schauspieler

, Schauspieler Jutta Speidel , Schauspielerin

, Schauspielerin Franca Lehfeldt , Journalistin

, Journalistin Annett Louisan , Sängerin

, Sängerin Dorothee Röhrig , Journalistin und Autorin

, Journalistin und Autorin Geza Schön, Parfumeur

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 24. Februar 2023

Klaus Maria Braudauer ist einer der bedeutendsten deutschen Schauspieler der Zeit. Aber wann war für ihn eigentlich klar, dass er auf die Bühne gehört? Welche Ziele er sich für die nächsten Jahre vorgenommen hat, wie der Weltstar heute selbst auf seine Karriere zurückblickt, wann welche Menschen ihn im Leben besonders unterstützt und geholfen haben und an welcher Stelle er rückblickend die Zeit gerne angehalten hätte, berichtet der gebürtige Österreicher bei „3nach9“.

Ihr Lebensmotto? Couragiert durch die Welt zu gehen! Jutta Speidels unbändiger Drang nach Freiheit und Autonomie zeigte sich schon früh. Erste Erfahrungen vor einer Filmkamera sammelte sie als Komparsin in „Pepe, der Paukerschreck“ (1969). Mit den Jahrzehnten sind zahlreiche Erfolgsformate hinzugekommen, im Februar ist sie in der Miniserie „Tage, die es nicht gab“ in Das Erste zu sehen. Die Schauspielerin möchte „gute Antworten auf gute Frage geben“, hat sie einmal gesagt. Da ist sie bei „3nach9“ richtig: Wie blickt sie auf die letzten 25 Jahre Engagement für obdachlose Mütter und ihre Kinder zurück? Außerdem: Wie kam es dazu, verkleidet als Walross Waltraut auf einer Showbühne zu stehen? Und welche Erinnerungen hat sie an ihren letzten Besuch in der Talkshow aus Bremen, als autonome Gruppen ein Sendekabel kappten und die Sendung mehrfach vor dem Abbruch stand?

Ihre Leidenschaft gilt der politischen Berichterstattung. Und so schaffte es die Journalistin Franca Lehfeldt nach ihrem Masterstudium und dem Besuch der Journalistenschule innerhalb kurzer Zeit bis an die Stelle der Chefreporterin beim Fernsehsender WELT der gleichnamigen Zeitung. Die 33-Jährige will ausschließlich über ihre berufliche Leistung definiert werden und nicht als „Frau von“, denn seit ein paar Monaten ist sie mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verheiratet. Über mögliche Interessenkonflikte, Frauenförderung, pauschale Männerkritik, dem Glück auf dem Rücken eines Pferdes und das korrekte Säubern von Hotelzimmern berichtet die gebürtige Hamburgerin bei ihrem ersten Talkshowauftritt.

Ich bin sexistisch in jede Richtung! Und in der Kunst gibt es keine Kompromisse: Diese Aussagen stammen aus einem Interview mit Annett Louisan aus dem Mai 2022. Dabei sollte man nie vergessen, dass die Sängerin sich immer augenzwinkernd, aber auch aufrichtig äußert. Ihren Durchbruch feierte sie vor fast 20 Jahren mit den Zeilen „Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts“. Damals, so sagt sie rückblickend, habe sie auch „spezielle Erfahrungen gemacht, die manchmal auch ein bisschen demütigend waren. Dinge, die ich mir heute nie mehr gefallen lassen würde.“ Welche das waren und was ihr neues, mittlerweile zehntes Studioalbum „Babyblue“ damit zu tun hat, berichtet Annett Louisan bei „3nach9“.

Das Verhältnis zur Mutter prägt das gesamte Leben. Die Journalistin Dorothée Röhrig hat immer wieder Reibungen, Konflikte und Unverständnis zwischen ihr und ihrer Mutter Barbara erlebt. Als diese vor einigen Jahren starb, fragte sie sich, was sie eigentlich über ihre Mutter weiß. Dabei durchforstete sie auch die Familiengeschichte, die eng verknüpft ist mit dem Widerstand gegen das Nazi-Regime. 1945 wurden Dorothée Röhrigs Großvater Hans von Dohnanyi und ihr Großonkel Dietrich Bonhoeffer von der Gestapo hingerichtet. Die Autorin und Ehefrau von Hubertus Meyer-Burkhardt berichtet erstmals darüber, dass Helden in der Familie auch dabei hinderlich sein können, eigene Lebenswünsche zu formulieren und warum Distanz auch versöhnlich machen kann.

Für viele gehört das Aufsprühen des Lieblingsparfüms zur täglichen Körperpflege dazu. Geza Schön war bereits früh begeistert von Duftwässern in bunten Flaschen und besaß schon als Jugendlicher 100 Herrenparfüms. Nur folgerichtig war da, dass aus dieser Passion sein Beruf wurde. Nahezu täglich schult der selbstständige Meisterparfümeur seine Nase in seinem Labor, welches er spöttisch „Stinkhöhle“ nennt. Wie viel des Geruchssinns mit den Emotionen zu tun hat, wie und wo Parfüm am besten gelagert wird und wie man seinem Gegenüber mitteilt, dass man ihn oder sie absolut nicht riechen kann, berichtet der Parfümerfinder bei „3nach9“.

(radiobremen)

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 25. Februar, 1 Uhr, NDR

Samstag, 25. Februar, 14 Uhr, hr

Sonntag, 26. Februar, 22.50 Uhr, SR

Montag, 27. Februar, 2.25 Uhr NDR

Die älteste Talkshow Deutschlands ist natürlich live. Für die größten Fans gibt es daher sogar die Möglichkeit, sich Tickets für die Aufzeichnung im Studio zu besorgen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Sendungen derzeit jedoch ohne Zuschauer statt. Ansonsten findet man „3nach9“ wie alle Talkshows in den dritten Programmen auch in der ARD-Mediathek. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem ist dort eine Folge aus dem Sommer 2012 mit Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, zu finden. .

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Judith Rakers (@judith_rakers)

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 3nach9 (@3nach9_official)

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

