„3nach9“ heute: Gäste und Thema am Freitag, 21. April

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

Einmal monatlich gibt es freitags eine neue Sendung.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Wann läuft die nächste Folge „3nach9“ im TV?

Die nächste Sendung von „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers läuft am Freitag, 21. April 2023, los geht’s um 22 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 21. April 2023?

Ranga Yogeshwar , Physiker

, Physiker Dennis Gastmann , Auslandsreporter

, Auslandsreporter Stefanie Reinsperger , Schauspielerin

, Schauspielerin Evelyn Burdecki , Dschungelkönigin

, Dschungelkönigin Ewald Arenz, Schriftsteller

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 21. April 2023

Er ist leidenschaftlicher Physiker und ein naturwissenschaftliches Universalgenie: Ranga Yogeshwar. „Neugier braucht Raum, damit sie sich entfalten kann“, sagt der in Luxemburg geborene Wissenschaftsjournalist, der eigentlich Maler werden wollte und sein Physikstudium nur absolvierte, um die Fragen über Zusammenhänge der Welt beantwortet zu wissen. Der Moderator möchte seine Begeisterung für wissenschaftliche Phänomene teilen und spannend sowie unterhaltsam präsentieren. Wie Veränderungen in einer Welt des Wandels gelingen können und was derzeit seine Begeisterung entfacht, erzählt Ranga Yogeshwar bei „3nach9“.

Jahrelang reiste der Bestsellerautor und Abenteurer Dennis Gastmann als Auslandsreporter um die Welt. Zuvor war er Autor der Satiresendung „extra 3“. Und „3nach9“-Fans wissen es bereits: In seinen frühen Berufsjahren nahm er sich vor, Judith Rakers zu heiraten. Bis heute hat das bekanntlich nicht geklappt. Dennis Gastmann hat trotzdem sein Glück gefunden und sammelt auf seinen Reisen anrührende Geschichten, die er in zahlreichen erfolgreichen Büchern erzählt. Nun ist sein erster Roman erschienen. Worum es geht, ob Judith Rakers darin vorkommt oder wie ein schwimmender Elefant sein Herz erobert hat, verrät der sympathische Schriftsteller bei „3nach9“.

Diese Frau ist ganz schön wütend, denn ihr reichen die Diskriminierungen und Übergriffe auf sie und ihren Körper, der angeblich nicht schön genug ist. Adressatin dieser Beleidigungen ist die Schauspielerin Stefanie Reinsperger, die seit zwei Jahren als Hauptkommissarin Rosa Herzog im Dortmunder „Tatort“ ermittelt. Die Österreicherin zeigt auch auf den Bühnen des Wiener Burgtheaters, der Salzburger Festspiele und des Berliner Ensembles ihr künstlerisches Talent und wechselt zwischen Anmut, Wut, Zärtlichkeit und Brutalität jederzeit die Register. Wegen dieser Gaben wurde sie 2022 mit dem Helene Weigel Theaterpreis ausgezeichnet. Ob wütend oder ganz zahm: Die Moderatoren freuen sich außerordentlich auf den ersten Talkshowauftritt von Stefanie Reinsperger.

Authentisch und humorvoll erfrischend ist sie in ihrem Auftreten: Evelyn Burdecki. Sie suchte ihren Traummann im Paradies, schwofte übers Tanzparkett, wurde Dschungelkönigin und bewertete Talente als Jurymitglied. „Nicht so schlaue Menschen halten mich für ein Dummchen“, hat sie letztens verraten. Aber je mehr sie unterschätzt wird, desto eher kann sie überraschen, weiß die Düsseldorferin. Als Tochter polnischer Eltern, die in der Sicherheits- und Reinigungsbranche arbeiteten, hat sie es in ihrer Kindheit nicht immer leicht gehabt. Was sie von ihnen lernte und auch zurückgab, warum sie drei Berufsausbildungen abbrach und wie es ihr dennoch gelang, eine Rolle im neuen Kult-Kinofilm „Manta Manta 2“ zu ergattern, berichtet Evelyn Burdecki bei „3nach9“.

Die Bücher von Schriftsteller Ewald Arenz schmücken seit Monaten die Bestsellerliste, an seinen Werken kommt aktuell kaum einer vorbei: Mit „Der große Sommer“ und „Die Liebe an miesen Tagen“ gelang dem 57-Jährigen jeweils ein Riesenerfolg. Dass Arenz ein sehr schlechter Schüler war und oft voller Angst im Unterricht saß, wird seine Fans daher eher überraschen. Und was viele ebenfalls nicht wissen: Neben dem Schreiben unterrichtet der Autor auch noch an einem Nürnberger Gymnasium. Wieso Lehrer, die keine Fehler zugeben, die schlimmsten sind, warum einige Kollegen aus seiner Sicht zu viel jammern und wie er seine beiden Berufe unter einen Hut bekommt, das erzählt Ewald Arenz bei „3nach9“.

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 22. April, 1.05 Uhr, NDR

Samstag, 22. April, 14 Uhr, hr

Sonntag, 23. April, 22.50 Uhr, SWR

Montag, 24. April, 2.40 Uhr NDR

Die älteste Talkshow Deutschlands ist natürlich live. Für die größten Fans gibt es daher sogar die Möglichkeit, sich Tickets für die Aufzeichnung im Studio zu besorgen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Sendungen derzeit jedoch ohne Zuschauer statt. Ansonsten findet man „3nach9“ wie alle Talkshows in den dritten Programmen auch in der ARD-Mediathek. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem ist dort eine Folge aus dem Sommer 2012 mit Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, zu finden. .

>> „3nach9“ findet ihr hinter diesem Link in der ARD-Mediathek. <<

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Judith Rakers (@judith_rakers)

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

>> Porträt: Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers <<

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 3nach9 (@3nach9_official)

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: