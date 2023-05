„3nach9“ heute: Gäste und Thema am Freitag, 19. Mai

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

Einmal monatlich gibt es freitags eine neue Sendung.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Wann läuft die nächste Folge „3nach9“ im TV?

Die nächste Sendung von „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers läuft am Freitag, 19. Mai 2023, los geht’s um 22 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 19. Mai 2023?

Dirk Steffens , Journalist

, Journalist Nico Santos , Singer-Songwriter

, Singer-Songwriter Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) , Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages

, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages Torsten Sträter , Comedian

, Comedian Sanna Lindström , Brautkleiddesignerin

, Brautkleiddesignerin Wolfram Gössling, Krebsarzt und -forscher

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 19. Mai 2023

In mehr als 120 Ländern war der Journalist Dirk Steffens bislang im Namen der Wissenschaft und Forschung unterwegs. Der Reporter ist in Niedersachsen geboren und aufgewachsen und setzt sich stark für den Umwelt- und Klimaschutz ein. „Durch meine Arbeit bin ich jeden Tag damit konfrontiert, was auf der Welt kaputt geht“, so Steffens. Warum Pessimismus dennoch keine Lösung ist und was man aktiv für Klima und Umwelt tun kann, damit beschäftigt sich der Dokumentarfilmer und Moderator nachhaltig. Bei „3nach9“ erzählt er von seinen beeindruckenden Reisen und Eindrücken und berichtet, wie er das Bewusstsein der Gesellschaft für den Klima- und Artenschutz stärken möchte.

Der Durchbruch gelang dem Singer-Songwriter im Jahr 2017 mit dem Ohrwurm „Rooftop“, seither ist er aus der internationalen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken: Nico Santos. Der gebürtige Bremer landete einen Hit nach dem nächsten. Es gibt kaum eine musikalisches TV-Format, in dem der 30-Jährige nicht erfolgreich mitgewirkt hat. Was seine Familie heute noch mit der Stadt an der Weser verbindet, wie er seine Kindheit auf Mallorca verbracht hat und warum er gefühlt immer gute Laune hat, das erzählt Nico Santos, inklusive musikalischer Kostprobe aus seinem neuesten Album „Ride“, bei „3nach9“.

Sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und bekannt für ihre klare Haltung zur Ukraine-Politik: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die angesehene FDP-Politikerin denkt trotz allen außenpolitischen Herausforderungen optimistisch: „Unsere Lage mag in manchen Momenten düster sein, unsere Zukunft ist es auf keinen Fall“, sagt die dreifache Mutter und Großmutter. Was Deutschland politisch lernen muss, wie streitbar sie auch privat ist und über ihr berufliches Verhältnis zu Friedrich Merz (CDU), spricht Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei „3nach9“.

Markenzeichen: Mütze. Und diese unvergleichlich sonore Stimme. Der geborene Westfale Torsten Sträter ist seit ein paar Jahren eine feste Größe der deutschen Comedy- und Kabarettszene: Seine eigene Sendung in Das Erste, ausverkaufte Tourneen und Bücher in der Bestsellerliste bezeugen dies. Ein Meister der Sprachakrobatik, der die Menschen zum Lachen bringt. Wie schwer es ihm selber gefallen ist, ausgerechnet nicht zu lachen, als er 2021 auf seine lustigsten Kolleginnen und Kollegen in der preisdekorierten Sendung „LOL: Last One Laughing“ traf, und welche absurden Geschichten ihm in seinem Alltag begegnen, berichtet er, gewohnt sonor, bei „3nach9“.

Sie ist eines der Gesichter der TV-Serie „Zwischen Tüll und Tränen“ und wohl eine der bekanntesten Brautkleiddesignerinnen Deutschlands: Sanna Lindström. Bereits als junges Mädchen entwarf die gebürtige Schwedin im Kinderzimmer ihres Elternhauses erste Kleider und träumte davon, eines Tages ihren eigenen Laden zu eröffnen. Dieser Traum ist Realität geworden. Mittlerweile besitzt die zweifache Mutter deutschlandweit mehrere Brautateliers. Doch Sanna Lindström kennt auch andere Zeiten: Wie sie es aus einer tiefen Depression schaffte und warum die Deutschen ihre Heimatstadt Uppsala so lustig finden, verrät sie bei „3nach9“.

Wolfram Gössling erzählt die Geschichte eines Mannes, der längst tot sein müsste. Es ist seine eigene Geschichte. Der renommierte Krebsarzt und -forscher überlebte, entgegen aller Prognosen, schon zweimal ein Angiosarkom, einen extrem seltenen, aggressiven Krebs. Nur vier Prozent der Erkrankten überleben diesen Krebs innerhalb von fünf Jahren. Seine Krankheitsgeschichte machte Wolfram Gössling vom Krebsarzt zum Krebspatienten. Und zu einem Mutmacher. Denn der Familienvater spricht auch von bereichernden Erfahrungen, die er während seiner Krankheitsgeschichte sammeln konnte. Welche das waren und wie sehr diese sein Handeln als Arzt verändert haben, ihn optimistisch, zukunftsgewandt und hoffnungsvoll sein lassen, berichtet er erstmals in einer Talkshow: bei „3nach9“.

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 20. Mai, 0.30 Uhr, NDR

Samstag, 20. Mai, 14 Uhr, hr

Sonntag, 21. Mai, 22.50 Uhr, SWR

Montag, 22. Mai, 1.40 Uhr NDR

Die älteste Talkshow Deutschlands ist natürlich live. Für die größten Fans gibt es daher sogar die Möglichkeit, sich Tickets für die Aufzeichnung im Studio zu besorgen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Sendungen derzeit jedoch ohne Zuschauer statt. Ansonsten findet man „3nach9“ wie alle Talkshows in den dritten Programmen auch in der ARD-Mediathek. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem ist dort eine Folge aus dem Sommer 2012 mit Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, zu finden. .

>> „3nach9“ findet ihr hinter diesem Link in der ARD-Mediathek. <<

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Judith Rakers (@judith_rakers)

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

>> Porträt: Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers <<

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 3nach9 (@3nach9_official)

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: