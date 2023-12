„3nach9“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 1. Dezember

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Am Freitag, 1. Dezember 2023, meldet sich „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers um 22 Uhr mit einer neuen Folge zurück.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 1. Dezember?

Jan Ullrich , ehem. Radrennfahrer

, ehem. Radrennfahrer Annalena Baerbock , Bundesministerin des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

, Bundesministerin des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland Max Raabe , Sänger

, Sänger Bernhard Hoëcker , Schauspieler und Komiker

, Schauspieler und Komiker Stella Deetjen , Entwicklungshelferin

, Entwicklungshelferin Cosmo Deetjen, Sohn von Stella Deetjen

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 1. Dezember

Er ist Deutschlands größte Rad-Legende: Jan Ullrich. Schon als Neunjähriger gewinnt er sein erstes Schulrennen. Mit gerade einmal 23 Jahren gelingt dem gebürtigen Rostocker mit dem Gewinn der Tour de France der absolute Triumph. Das ist bisher keinem anderen Deutschen gelungen. Olympiasieger, Weltmeister, fünfmal Zweiter der Frankreich-Rundfahrt – Ullrich wird zum Helden! Und Radsport zum medialen Großereignis der 1990er und 2000er Jahre. 2006 kommt es zum Dopingskandal, Ullrich wird von der Tour de France ausgeschlossen, sein Vertrag fristlos gekündigt. Der Internationale Sportgerichtshof spricht ihn des Dopings schuldig und annulliert seine Erfolge seit Mai 2005. Jan Ullrich stürzt ab, betäubt sich mit Alkohol und Drogen. Doch er kämpft sich von ganz unten zurück ins Leben. Jahrelang schweigt er zu den Vorwürfen. Jetzt, 16 Jahre nach dem Ende seiner aktiven Sportlerkarriere, nimmt er in einer Dokumentation Stellung zu den Geschehnissen von damals. Wir freuen uns, am Tag vor seinem 50. Geburtstag auch über seine Zukunftswünsche sprechen zu können.

Seit knapp zwei Jahren steht sie als erste Frau an der Spitze des Auswärtigen Amtes: Annalena Baerbock. Diese Aufgabe verlangt ihr aktuell viel ab, denn die Politikerin muss an vielen Krisenherden dieser Welt vermitteln. Die 42-Jährige setzt sich für eine friedliche Welt ein. Bei den aktuellen Schreckensbildern, die uns gerade aus der Ukraine und dem Nahen Osten erreichen, müsse sie jedoch „manchmal die Stopptaste drücken“, weil sie es nicht mehr ertragen könne. Die gebürtige Hannoveranerin braucht Kraft für diplomatische Gespräche und mahnt eindrücklich vor Schwarz-Weiß-Malerei in politischen Debatten. Wie die Bundesaußenministerin ihren beiden Töchtern die aktuelle Weltlage erklärt und ob sie für das Weihnachtsfest auch zuversichtliche Töne anschlagen kann, berichtet Annalena Baerbock bei 3nach9.

Max Raabe singt eigentlich schon immer – im Jugendchor, in der Kantorei und auf dem Fahrrad. Nach dem Abitur zieht der ehemalige Internatsschüler nach Berlin, um Operngesang zu studieren und finanziert mit kleineren Auftritten sein Studium. Vor 37 Jahren gründet er mit Kommilitonen das Palast Orchester, 1992 folgt der Hit „Kein Schwein ruft mich an“. So viel zu den Fakten. Stets adrett gekleidet, begeistert Bariton Raabe sein Publikum seit vielen Jahren mit seiner ureigenen Version von Popmusik. Jetzt präsentiert er mit seinem Palast Orchester die oft sehr heiter-ironischen, bisweilen auch nachdenklichen Lieder der Weimarer Zeit und kehrt damit zurück zu seinen tonträgerischen Wurzeln. Aktuell kann man ihn in der vierten Staffel der ARD-Erfolgsserie „Babylon Berlin“ bewundern. Den Titelsong „Ein Tag wie Gold“ wird er mit Begleitung des Palast Orchesters live im Bremer Studio präsentieren.

Wo auf der Tastatur eines Computers sind eigentlich die beiden Punkte zu finden, die den dritten Buchstaben seines Nachnamens zieren? Eine Frage, die uns Bernhard Hoëcker mit Sicherheit sofort beantworten kann. Und auch sonst ist er mit ziemlich viel Wissen gesegnet. Bekannt durch die Parodiesendung „Switch“, sowie als Mitglied des Rateteams von „Genial daneben“, beantwortet er bereits seit zehn Jahren ihm Wettstreit mit Elton lustige, spannende und kuriose Fragen bei „Wer weiss denn sowas?“. Durchschnittlich 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalten jeden Abend im Ersten ein. Ob Hoëcker erklären kann, was genau ein Katzenhuhn ist, warum ehemalige Messdiener heute oft in der Medienbranche arbeiten und was genau seine Höhlen-Faszination ausmacht, klären wir in der Adventssendung von 3nach9.

„Ich gehöre zu den Menschen, die das Leben selbst anpacken“ – nach diesem Motto hat Hannelore Lay immer gehandelt. Seit fast 20 Jahren setzt sie sich mit ihrer „Stiftung Kinderjahre“ für gleiche Bildungschancen für Kinder gerade aus benachteiligten Familien ein. Es geht ihr vor allem darum, Kindern in sehr jungen Jahren zu helfen, ihren Weg ins Leben und zu den eigenen Stärken zu finden, Freude zu erleben, Gemeinschaftserlebnisse zu teilen sowie Zuversicht und Mut für die Zukunft zu fassen. Nicht immer einfach in diesen Zeiten. Gerade eine glücklich bewältigte Zukunft der nachfolgenden Generation ist der Hamburgerin besonders wichtig, denn die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist überzeugt, dass nur glückliche Kinder eine soziale Kompetenz aufbauen und ihr Leben positiv gestimmt und selbstbestimmt in die Hand nehmen können. Sie selber hingegen hat in ihrem Leben schon von Kindheit an mit vielen Schicksalsschlägen um-gehen müssen, für sich aber immer entschieden, dem Leben etwas Positives abzugewinnen. Wir freuen uns sehr, Hannelore Lay im Dezember bei 3nach9 zu begrüßen.

Seit fast 30 Jahren setzt sie sich für bessere Lebensumstände für arme, notleidende und stark benachteiligte Menschen ein: Stella Deetjen. Eine Schauspielausbildung gerade abgeschlossen, reist die gebürtige Hessin Anfang der 1990er Jahre mit dem Rucksack durch Indien. Eine Begegnung mit einem Lepraerkrankten verändert ihr ganzes Leben. Sie gründet einen gemeinnützigen Verein und verlagert ihren Wohnsitz nach Südasien. Der Umfang ihres Engagements wächst und breitet sich auch ins benachbarte Nepal aus. Deetjen gründet mehrere Kinderheime, über ein Dutzend Slum-Schulen und viele Geburtshäuser. Heute profitieren 65.000 Menschen von den Projekten ihres Vereins. 1998 wird sie Mutter ihres Sohnes Cosmo Deetjen, der hauptsächlich in Indien und Nepal aufwächst. Beide besuchen jetzt erstmals gemeinsam eine Talkshow und erzählen unter anderem, warum der heute 25-Jährige seinen langen Schulweg mit einer Trillerpfeife absolvieren musste.

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 2. Dezember, 14 Uhr (NDR)

>> „3nach9“ findet ihr hinter diesem Link in der ARD-Mediathek <<

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Judith Rakers (@judith_rakers)

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

>> Porträt: Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers <<

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 3nach9 (@3nach9_official)

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: