„3nach9“ um 22 Uhr: Nächste Sendung am 25. November – das sind die Gäste

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

Einmal monatlich gibt es freitags eine neue Sendung.

Wann läuft die nächste Folge „3nach9“ im TV?

Die nächste Sendung von „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers läuft am Freitag, 25. November 2022, los geht’s um 22 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 25. November?

Sarah Connor

Rudi Völler

Aurelia Hölzer

Hannes Jaenicke

Florian Sitzmann

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 25. November

The Queen of Soul is back und stimmt auf die vielleicht schönste Zeit des Jahres ein! Sarah Connor liebt Weihnachtslieder und die Stimmung in der Adventszeit. Da liegt es nahe, dass die gebürtige Delmenhorsterin nun ein Weihnachtsalbum veröffentlicht. Wer jetzt an „O Tannenbaum“ und „Stille Nacht“ denkt, irrt gewaltig. In englischer Sprache und mit eigenen Songs, die teilweise gar nicht so besinnlich daherkommen, zeigt die Vierfachmutter ihr beeindruckendes stimmliches Repertoire, natürlich auch auf der „3nach9“-Bühne. Von den besonderen Weihnachtsbräuchen im Hause Connor und ihren speziellen Wünschen berichtet sie am Freitag vor dem 1. Advent bei „3nach9“.

Während in Katar gerade die Vorrunde der FIFIA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 läuft, konzentriert sich „3nach9“ auf einen Mann, der als Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft Vize-Weltmeister wurde und als Spieler selbst den goldenen Weltmeisterschaftspokal in die Höhe halten durfte: Rudi Völler. Ein großartiger Fußballer, der während seiner aktiven Karriere mehr als 300 Tore schoss. In diesem Jahr hat er nach 45 Jahren im Profifußball mit seinem Rückzug aus der Geschäftsführung von Bayer 04 Leverkusen aufgehört. Neben den Vereinen Kickers Offenbach, TSV 1860 München, AS Rom, Olympique Marseille und Bayer 04 Leverkusen zählt besonders der SV Werder Bremen zu den wichtigen Stationen seiner Karriere. Deshalb kehrt der 62-Jährige auch besonders gern an die Weser zurück. „3nach9“ freut sich sehr auf einen Sportler, dem eine ungebrochene Sympathie entgegengebracht wird.

Es ist Deutschlands südlichster Arbeitsplatz, die Neumayer-Station III in der Antarktis. Seit 2009 betreibt das Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, dort eine Forschungsstation, in der ganzjährig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leben und arbeiten. Eine von ihnen ist die Notärztin Dr. Aurelia Hölzer. Sie gehört zum aktuellen neunköpfigen Überwinterungsteam der Station und ist bei einem medizinischen Notfall die Einzige, die helfen kann. Eine Evakuierung ist nicht möglich. Über die Faszination und Gefahren vor Ort, ihre wissenschaftliche Arbeit und den Umgang mit extremer Kälte berichtet Aurelia Hölzer geschaltet aus der Antarktis bei „3nach9“.

Was bei ihm an den Weihnachtstagen auf den Tisch kommt? Das wird der Schauspieler Hannes Jaenicke bei „3nach9“ gefragt. Denn schon seit vielen Jahren setzt sich der Umweltaktivist für einen verantwortungsvollen Umgang mit Nahrungsmitteln ein. Nicht nur in seinen Dokumentationen über überfischte Gewässer und Masttierhaltung stellt der Deutschamerikaner fest: Wenn es um das Essen geht, werden die Konsumenten nach wie vor häufig schamlos belogen und betrogen. Der Schauspieler nennt das „eine große Sauerei“. Wie unabhängig sind Ernährungswissenschaftler wirklich, welche Rolle spielen Lobbyisten der Lebensmittelindustrie und was sind die dreistesten Industrie- und Werbelügen? Aufklärung gibt es, kämpferisch wie eh und je, von Hannes Jaenicke.

Das Leben von Florian Sitzmann veränderte sich durch einen dramatischen Motorradunfall von einer Minute zur nächsten: Vor 30 Jahren unternahm er als Sozius mit einem Freund eine Motorradtour. Auf nasser Autobahn driftete das Motorrad ab, Florian Sitzmann fiel auf den Asphalt, ein 20-Tonner überrollte ihn. Seitdem führt der einst 2,04 Meter große Mann ein Leben ohne Beine. Doch er haderte nie, sondern sieht dies als eine zweite Chance, das ganz Große anzupacken. Sitzmann wurde mehrfacher deutscher sowie Vizeweltmeister der Handbiker, nahm an den Paralympics teil, gründete eine Familie und schrieb Bücher. Im Sommer dieses Jahres fuhr Florian Sitzmann für den guten Zweck mit dem Handbike 900 Kilometer quer durch Deutschland von Norden nach Süden. „3nach9“ freut sich auf seinen Reisebericht.

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 26. November, 1.15 Uhr, NDR

Samstag, 26. November, 14 Uhr, hr

Sonntag, 27. November, 22.30 Uhr, SWR

Die älteste Talkshow Deutschlands ist natürlich live. Für die größten Fans gibt es daher sogar die Möglichkeit, sich Tickets für die Aufzeichnung im Studio zu besorgen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Sendungen derzeit jedoch ohne Zuschauer statt. Ansonsten findet man „3nach9“ wie alle Talkshows in den dritten Programmen auch in der ARD-Mediathek. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem ist dort eine Folge aus dem Sommer 2012 mit Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, zu finden. .

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

