„3nach9“: Gäste und Thema am Freitag, 20. Januar 2023

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

Einmal monatlich gibt es freitags eine neue Sendung.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Wann läuft die nächste Folge „3nach9“ im TV?

Die nächste Sendung von „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers läuft am Freitag, 20. Januar 2023, los geht’s um 22 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 20. Januar 2023?

Caren Miosga, Journalistin

Journalistin Markus Lanz, Moderator

Moderator Klaus Maria Brandauer, Schauspieler

Schauspieler Helge Schneider, Entertainer

Entertainer Ellen Marques, Hundetrainerin

Hundetrainerin Dietrich Grönemeyer, Mediziner

Mediziner Leah Weigand, Krankenpflegerin

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 20. Januar 2023

Die Talkshow, die seinen Namen trägt, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Gesprächssendungen des Landes entwickelt. Markus Lanz und seinem Team gelingt es immer wieder, erfolgreich politische Debatten publikumswirksam aufzuarbeiten. Wenn der gebürtige Südtiroler Abstand von einem Fernsehstudio benötigt, zieht es ihn schon seit Jahren in eine der faszinierendsten Regionen der Welt – nach Grönland. Einheimische und Landschaft üben eine unglaubliche Faszination auf ihn aus. Über arktische Jäger, Temperaturen um minus 40 Grad und die Faszination Polarlicht, berichtet Markus Lanz bei 3nach9.

Kaum zu glauben: Caren Miosga ist seit einigen Monaten die am längsten amtierende „Tagesthemen“-Moderatorin. Seit 15 Jahren ist die schlagfertige Journalistin Gesicht und Stimme der Sendung im Ersten. Im niedersächsischen Groß Ilsede aufgewachsen, studiert sie Geschichte und Slawistik und verdient sich nebenher etwas Geld als Reiseleiterin in Moskau und St. Petersburg. Warum die Wodka-Kennerin ihren heutigen Job als großes Geschenk betrachtet, wie schwer es ist, einem Olaf Scholz im Gespräch etwas zu entlocken, und was für Erinnerungen sie mit der „Sesamstraße“ verbindet, die im Januar 50-jähriges Jubiläum feiert, berichtet Caren Miosga bei 3nach9.

Klaus Maria Brandauer ist einer der bedeutendsten deutschen Schauspieler der Zeit. Aber wann war für ihn eigentlich klar, dass er auf die Bühne gehört? Welche Ziele er sich für die nächsten Jahre vorgenommen hat, wie der Weltstar heute selbst auf seine Karriere zurückblickt, wann welche Menschen ihn im Leben besonders unterstützt und geholfen haben und an welcher Stelle er rückblickend die Zeit gerne angehalten hätte, berichtet der gebürtige Österreicher bei 3nach9.

Helge Schneider ist zurück! Mit seiner Show „Der letzte Torero – Big L.A.-Show“ singt, tanzt, trommelt und trompetet sich der Musiker in die Herzen der Menschen. Gespräche mit dem Mühlheimer sind immer überraschend, daher freut sich 3nach9 auf bunte Geschichten des sechsfachen Vaters über seine Tour, das neue Album, Toreros und wilde Stiere. Auch auf eine musikalische Einlage von Entertainer Helge Schneider darf sich das Publikum von 3nach9 freuen.

Ellen Marques ist Inhaberin einer Hundeschule. Einige Zuschauer und Zuschauerinnen kennen die Trainerin bereits aus der VOX-Sendung „Der Hundeprofi – Rütters Team“. Bei 3nach9 erzählt die Kölnerin, warum sie ihren alten Job als studierte Kommunikationswissenschaftlerin in einer Werbeagentur aufgegeben und sich hauptberuflich für das Training von Vierbeinern und ihren „Herrchen“ und „Frauchen“ entschieden hat. Sie gibt Tipps im Umgang mit Welpen und Verhaltensstörungen zwischen Menschen und Tieren.

Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer zählt zu den renommiertesten Ärzten in Deutschland. Der Wissenschaftler setzt sich seit Jahrzehnten für Gesundheitsaufklärung und Prävention ein. Nach wie vor „brennt das Feuer für Medizin in seinem Herzen“ und er lebt Tag für Tag nach dem Mantra „den Jahren Leben schenken“. Was den 70-Jährigen antreibt und warum er nicht daran denkt sich zur Ruhe zu setzen, verrät der Mediziner bei 3nach9.

„Ungepflegt“ heißt der Text, den die Gesundheits- und Krankenpflegerin Leah Weigand auf einem Poetry-Slam vortrug und der seit einigen Tagen durch die sozialen Medien geistert – von Tausenden kommentiert und verbreitet. Die 26-Jährige prangert darin die schlechten Bedingungen an, unter denen Pflegende aktuell arbeiten. Vielen spricht sie, die sich als Hobby-Poetin bezeichnet, damit aus der Seele. Mittlerweile studiert Leah Weigand Medizin und berichtet bei ihrem ersten Talkshow-Auftritt, was sie täglich im Krankenhaus übers Menschsein gelernt hat, aber auch über ihre Angst, dass uns die Menschlichkeit abhandenkommt.

(radiobremen)

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 21. Januar, 1.45 Uhr, NDR

Samstag, 21. Januar, 13.50 Uhr, hr

Montag, 23. Januar, 2.40 Uhr, NDR

Die älteste Talkshow Deutschlands ist natürlich live. Für die größten Fans gibt es daher sogar die Möglichkeit, sich Tickets für die Aufzeichnung im Studio zu besorgen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Sendungen derzeit jedoch ohne Zuschauer statt. Ansonsten findet man „3nach9“ wie alle Talkshows in den dritten Programmen auch in der ARD-Mediathek. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem ist dort eine Folge aus dem Sommer 2012 mit Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, zu finden. .

>> „3nach9“ findet ihr hinter diesem Link in der ARD-Mediathek. <<

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Judith Rakers (@judith_rakers)

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

>> Porträt: Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers <<

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 3nach9 (@3nach9_official)

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: