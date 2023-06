„3nach9“: Gäste und Thema am Freitag, 14. Juli 2023

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

Einmal monatlich gibt es freitags eine neue Sendung.

Wann läuft die nächste Folge „3nach9“ im TV?

Die nächste Sendung von „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers läuft am Freitag, 14. Juli 2023, los geht’s um 22 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 14. Juli 2023?

Jochen Busse , Schauspieler

, Schauspieler Evelyn Burdecki , Dschungel-Königin

, Dschungel-Königin Bernhard Brink , Schlagersänger

, Schlagersänger Susanne Foitzik , Biologin

, Biologin Timon Krause , Philosoph

, Philosoph Christine Thürmer, „meistgewanderte“ Frau der Welt

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 14. Juli 2023

Er bescheinigt sich einen „überperfektionierten Ästhetizismus“: der Schauspieler Jochen Busse. Schon mit zwölf Jahren weiß der 1941 in Iserlohn geborene: „Ich will auf die Bühne.“ Sein Berufswunsch wird von seinem Elternhaus nicht akzeptiert, doch er widersetzt sich dem, finanziert seine Schauspielausbildung mit Aushilfsjobs als Autowäscher und Lagerarbeiter und avanciert zu einem der beliebtesten und populärsten Protagonisten der TV-Unterhaltung und des Boulevardtheaters. Zehn Jahre moderierte Busse „7 Tage, 7 Köpfe“, feiert Erfolge als Amtsrat Hagen Krause in „Das Amt“ und brilliert zuletzt in der Theaterkomödie „Komplexe Väter“. Über seine mehr als 60 Jahre andauernde Karriere und welche Lüge ihn sein ganzes Leben lang begleitet, berichtet Busse in der Juli-Ausgabe von 3nach9.

Entwaffnend authentisch und humorvoll erfrischend ist sie in ihrem Auftreten: Evelyn Burdecki. Sie suchte ihren Traummann im Paradies, schwofte übers Tanzparkett, wurde Dschungel-Königin und bewertete Talente als Jury-Mitglied. „Nicht so schlaue Menschen halten mich für ein Dummchen“, hat sie letztens verraten. Aber je mehr sie unterschätzt wird, desto eher kann sie überraschen, weiß die Düsseldorferin. Als Tochter polnischer Eltern, die in der Sicherheits- und Reinigungsbranche arbeiteten, hat sie es in ihrer Kindheit nicht immer leicht gehabt. Was sie von ihnen lernte und auch zurückgab und warum sie drei Berufsausbildungen abbrach, berichtet Evelyn Burdecki bei 3nach9.

Spiel, Satz und Sieg … Eigentlich verortet man Bernhard Brink seit mehr als 50 Jahren auf den Schlagerbühnen der Republik. Was viele nicht wissen: 1969 wurde er Jugend-Landesmeister Niedersachsens im Tennis, noch heute spielt der 71-Jährige regelmäßig mit seinem Team vom Tennis-Club 1899 e.V. Blau-Weiss Punktspiele in der höchsten Berliner Liga. Seinem Job ist er auch nach einem halben Jahrhundert treu geblieben: Mit gut fünfzig Albumveröffentlichungen und doppelt so vielen Singles zählt er noch immer zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagerstars. Über mangelnde Auftrittsmöglichkeiten kann sich Bernhard Brink auch in diesem Sommer wahrlich nicht beklagen. Über den Stellenwert von Schlagermusik in der aktuellen Zeit und Geschichten, die ihn mit Dieter Thomas Heck und Rudi Carrell verbinden, berichtet Bernhard Brink bei 3nach9.

Im Frühling und Sommer haben sie Hochsaison. Sie säubern Parks und Gärten, pflegen Blattläuse und marschieren auf Futtersuche in Häuser und Wohnungen ein. Die Rede ist von Ameisen. Susanne Foitzik ist eine weltweit anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet der Ameisenforschung. Die Biologin forschte schon während ihrer Promotion zum Verhalten und der Evolution von Ameisen, lehrte in den USA und in München und hat aktuell einen Lehrstuhl an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz inne. Bei 3nach9 berichtet die Professorin über die beeindruckenden sechsbeinigen Insekten, die eigene Formen der Arbeitsteilung, Kommunikation und Selbstorganisation entwickelt haben.

Ok, tanzen kann er auch. Ziemlich gut sogar. Das hat Timon Krause in diesem Jahr schon eindrucksvoll bei „Let’s Dance“ unter Beweis gestellt. Seine eigentliche Spezialität sind allerdings seine mentalen Fähigkeiten. Der studierte Philosoph ist ein Mentalist und kann innerhalb von kürzester Zeit die Gedanken seines Gegenübers lesen. Menschen sind vorhersehbar, sagt er und erkennt beispielsweise anhand von Körpersprache, wie Menschen die Wahrheit sagen oder lügen. Bei 3nach9 wird er auch die Gestik und Mimik des Moderatorenteams genauer unter die Lupe nehmen, denn je besser sich Menschen verstehen, desto ähnlicher werden sie sich in Sprechrhythmus, Gestik und Mimik.

Seit fast 20 Jahren ist sie jetzt unterwegs in der Welt, mehr als 60.000 Kilometer hat sie dabei zu Fuß hinter sich gelassen und gilt damit als „meistgewanderte“ Frau der Welt. Die gebürtige Forchheimerin Christine Thürmer wundert sich manchmal selbst über ihre Ausdauer, attestiert sie sich doch Plattfüße, X-Beine und fünf Kilo zu viel auf den Rippen. Die ehemalige Managerin begab sich in einer unfreiwilligen Berufspause auf ihre erste Langstreckenwanderung und fing Feuer. Allein drei Mal ist sie mittlerweile von Mexiko nach Kanada gegangen und hat ganze Kontinente wie Australien und Europa durchquert. Warum die Langstreckenwanderin dabei am liebsten allein unterwegs ist und welche wertvollen Tipps sie Wanderinnen und Wanderern mit auf deren Weg geben kann, berichtet die Abenteurerin bei 3nach9.

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 15. Juli, 0.45 Uhr, NDR

Samstag, 15. Juli, 14 Uhr, hr

Sonntag, 16. Juli, 22.30 Uhr, SWR

Montag, 17. Juli, 2.35 Uhr NDR

Die älteste Talkshow Deutschlands ist natürlich live. Für die größten Fans gibt es daher sogar die Möglichkeit, sich Tickets für die Aufzeichnung im Studio zu besorgen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Sendungen derzeit jedoch ohne Zuschauer statt. Ansonsten findet man „3nach9“ wie alle Talkshows in den dritten Programmen auch in der ARD-Mediathek. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem ist dort eine Folge aus dem Sommer 2012 mit Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, zu finden. .

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

