„3nach9“ am Freitag um 22 Uhr: Das sind die Gäste bei einer Moderatoren-Premiere

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

Einmal monatlich gibt es freitags eine neue Sendung.

Wann läuft die nächste Folge „3nach9“ im TV?

Die nächste Sendung von „3nach9“ läuft am 8. Juli, um 22 Uhr geht es los. Besonderheit: Judith Rakers ist kurz vor der Aufzeichnung positiv auf Corona getestet worden. Dadurch muss Giovanni di Lorenzo erstmals alleine durch die Show führen.

Wer waren die Gäste bei „3nach9“ am 8. Juli?

Claus Kleber

Bärbel Schäfer

Joe Bausch

Caroline & Wolfgang Bosbach

Ulf Soltau

Sigrid & Dieter Markworth

Das waren die Themen bei „3nach9“ am 8. Juli

Am 30. Dezember des vergangenen Jahres verabschiedete er sich mit den Worten „Good night and good luck“ nach fast 20 Jahren von seinem „heute journal“-Publikum – Claus Kleber. Mit journalistischer Weitsicht sprach er in seiner letzten, von ihm moderierten Nachrichtensendung auch von der Sorge um das demokratische Geflecht der Welt. Dass der mit Preisen ausgezeichnete Moderator, der auch als Studioleiter für die ARD aus Washington und London berichtete, nach 2977 Nachrichten-Sendungen dem Medium Fernsehen nicht gänzlich den Rücken kehrt, war zu erhoffen. Im Juli meldet sich der gelernte Jurist mit einem Dokumentarfilm über die Visionen des Silicon Valley – einem der weltweit wirtschaftlich bedeutendsten Standorte der IT- und Hightech-Industrie – zurück.

In Großbritannien gibt es ein Ministerium für Einsamkeit, in den Niederlanden so genannte „Plauderkassen“ im Supermarkt. Der Bedarf wäre auch in Deutschland da, weiß die Moderatorin und Autorin Bärbel Schäfer, denn „allein in unserem Land sagen acht Millionen Menschen oft oder sehr oft, dass sie sich einsam fühlen“. Dieser Tatsache ging die gebürtige Bremerin auf den Grund und begab sich auf Spurensuche. Warum immer mehr jüngere Menschen von Einsamkeit betroffen sind, was sie als Probandin einer Einsamkeits-Studie der Ruhr-Universität Bochum erlebte und wann die zweifache Mutter selbst einsam ist, berichtet Bärbel Schäfer in der Juli-Ausgabe von 3nach9.

Silbernes Jubiläum! Im Kölner „Tatort“ spielt er seit 25 Jahren die Rolle des Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth: der Schauspieler Joe Bausch. Sein Schauspiel-Debüt feierte der gebürtige Westerwälder allerdings schon Jahre vorher neben Götz George in dem Kino-„Tatort: Zahn um Zahn“. In seinem anderen Berufsleben war Joe Bausch mehr als dreißig Jahre als Arzt der Justizvollzugsanstalt Werl tätig, trug zuletzt die Amtsbezeichnung Leitender Medizinaldirektor. Der Mann mit der markanten Stimme hatte folglich immer wieder mit verurteilten Schwerstkriminellen zu tun. Bei 3nach9 geht er anhand von realen Beispielen der Frage nach, wie Gewalttaten entstehen können.

Wolfgang Bosbach war 23 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestags und ist noch immer ein gefragter Politik-Kommentator. Seine Begeisterungsfähigkeit für politisches Zeitgeschehen hat der dreifache Familienvater an seine älteste Tochter Caroline weitergegeben: Als Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats der CDU nennt die Wirtschaftskommunikations-Spezialistin immer mehr das politische Parkett ihr Zuhause. Jedoch fühlte sie sich in diesem Jahr auch auf dem Tanzparkett von „Let’s Dance“ äußerst wohl. Wie viel Talent in diesem Fall vom beliebten Vater kommt, der gerade seinen 70. Geburtstag feierte, und wie es für beide war, für kurze Zeit wieder in einer gemeinsamen WG zu wohnen, erzählen sie bei 3nach9.

Sommerzeit ist Gartenzeit. Barfüßig am Morgen durch das feuchte Gras streifen, die Blütenpracht bestaunen und den Tomaten beim Wachsen zusehen – das alles gibt es in vielen Gärten heutzutage nicht mehr. Die Natur muss der Bequemlichkeit weichen. Statt Rasen bieten deutsche Gärten heutzutage gern Schottergartenkunst. „Schotteranbieter haben eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent jährlich“, weiß der Biologe Ulf Soltau und prangert mit seiner Facebook-Seite „Gärten des Grauens“ die Verödung der deutschen Vorgärten an. Welche Schäden Schottergärten der Natur tatsächlich zufügen und welche optischen Gartenbeispiele ihn immer wieder überraschen, berichtet der Botaniker bei 3nach9.

Vor exakt 50 Jahren erfüllten sich die Kieler Sigrid und Dieter Markworth einen großen Traum. Mit ganz geringem Eigenkapital bauten sie sich ein Boot, kündigten dann ihre Beamtenjobs und starteten mit nur 2000 DM zu einer Weltumseglung. In ihrem selbstgebauten Gefährt und ohne moderne Technik erlebte das Paar unverwechselbare Momente, setze sogar nach der Geburt der Tochter Moana die Reise zu dritt fort. Nach ihrer Rückkehr berichteten beide 1978 exklusiv bei 3nach9 von einer Welt, die damals für viele noch unerreichbar schien. Wie sie heute zu ihrem damaligen Abenteuer stehen – und ob sie alles genau so wieder machen würden? Das erzählen die beiden leidenschaftlichen Segler Sigrid und Dieter Markworth bei 3nach9.

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 9. Juli, 0.30 bis 2.30 Uhr (NDR)

Samstag, 9. Juli, 10.25 bis 12.25 Uhr (hr)

Sonntag, 10. Juli, 22.30 bis 0.30 Uhr (SWR)

Montag, 11. Juli, 2.15 bis 4.30 Uhr (NDR)

„3nach9“ als Stream und in der Mediathek

Die älteste Talkshow Deutschlands ist natürlich live. Für die größten Fans gibt es daher sogar die Möglichkeit, sich Tickets für die Aufzeichnung im Studio zu besorgen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Sendungen derzeit jedoch ohne Zuschauer statt. Ansonsten findet man „3nach9“ wie alle Talkshows in den dritten Programmen auch in der ARD-Mediathek. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem ist dort eine Folge aus dem Sommer 2012 mit Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, zu finden. .

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

