Die TikTokerin Maddi Brooks ist bekennende Swingerin. Daraus macht die junge Amerikanerin auch keinen Hehl. Vielmehr lässt sie alle ihre knapp 110.000 Follower an dieser Lebensweise teilhaben, denn auf ihrem TikTok-Kanal geht es inzwischen nur noch um das schöne Swinger-Dasein.

Brooks teilte kürzlich per Video mit: „Ich und meine Mutter sind beide Swinger und das ist super. Wisst ihr warum? Wenn ich nicht in der Stimmung, überlasse ich meine Mutter meinen Mann.“ Und das sorgt auf der Social-Media-Plattform nun für rege Diskussionen. In der Kommentarspalte ging es nach dem Statement natürlich richtig ab. Von völligem Unverständnis bis hin zum Austausch von Fantasien waren alle möglichen Reaktionen dabei.

Auch Maddis Schwester macht mit

Doch es kommt noch wilder. Denn die Frau-Mann-Mutter-Konstellation ist beileibe nicht der einzige Aufreger: Auch Maddis Schwester ist mit von der Partie und darf sich gerne mal Maddis Mann schnappen.

„Ihr wollt wissen, wie ich meinen Mann bei Laune halte? Ich lasse ihn mit meiner kleinen Schwester spielen“, verriet Maddi kürzlich. Für den Hahn im Korb sicher alles andere als eine Situation, über die er sich beschweren wird. Ob er aber überhaupt so viel Kondition hat, gleich drei Frauen bei Laune zu halten, werden wohl nur die Brooks wissen.

Fakt ist jedenfalls, dass es bei ihnen aktuell läuft – und zwar nicht nur im Liebesleben. Denn die Swinger-Beichte sowie die Tatsache, dass ihr Mann offenbar keine Probleme mit einer erhöhten Libido haben dürfte, haben auch den TikTok-Kanal von Maddi Brooks noch populärer gemacht. Ist das vielleicht alles nur ein Trick?