Squid Game: Netflix gibt grünes Licht für Staffel 2

Rotes Licht ist vorbei, Zeit für grünes Licht: Die Netflix-Serie „Squid Game“ bekommt eine zweite Staffel. Die teilte Ted Sarandos, Co-CEO des Streaminganbieters Netflix, am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit. Mehrere US-Branchenblätter bestätigten dies.

So zitierte das Magazin „Deadline“ Sarandos mit den Worten „Das Universum von ‚Squid Game‘ hat gerade erst begonnen“ – und lässt damit sogar Spielraum für weitere Staffeln. Die koreanische Serie ist für Netflix nicht nur ein Überraschungshit, sondern tatsächlich die bislang erfolgreichste Serie. In nur 27 Tagen nach dem Start am 17. September 2021 hatten sich bereits über 111 Millionen Zuschauer die Serie angeschaut.

Seitdem findet sich „Squid Game“ praktisch überall wieder: Vom Halloween- und Karnevalskostüm, bis hin zum vielfach kritisierten Nachspielen der brutalen Überlebensspiele auf dem Schulhof oder in der Kita – die Serie ist längst zum Kulturphänomen geworden.

Der Erfolg des Formats sei dem koreanischen Team zu verdanken, sagte Sarandos. „Sie haben versucht, all die Elemente des koreanischen Kinos und des koreanischen Dramas zu finden und sie auf eine Art und Weise aufzubauen, die den Produktionswert auf ein neues Niveau gehoben hat.“ Die Welt sei auch vorher schon neugierig auf „K-Drama“ gewesen, doch erst die leichte Zugänglichkeit durchs Streaming habe den Mainstream-Erfolg gebracht. Zuvor war mit dem Oscar für den koreanischen Film „Parasite“ eine weitere Tür in den Westen geöffnet worden.

Worum geht es in Squid Game?

„Squid Game“ ist eine Mischung aus Thriller und Gesellschaftskritik: In einer Spielshow treten Hunderte hoch verschuldeter Menschen von völlig unterschiedlicher sozialer Herkunft in Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Verlierer werden in dem makabren Wettbewerb umgehend getötet.

Schauspieler Oh Young-soo gewann für seine Darstellung von „Nummer eins“ Oh Il-nam den Golden Globe als bester Nebendarsteller. Die Serie war zudem in den Kategorien „beste Dramaserie“ und „bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie“ nominiert.

Wann läuft die zweite Staffel von Squid Game auf Netflix?

Über einen Start-Termin gibt es noch keine konkreten Infos. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Regisseur Hwang Dong-hyuk machte den Fans bereits weit vor der offiziellen Bestätigung seitens Netflix Hoffnung auf eine zweite Staffel. Der Nachrichtenagentur AP sagte er bereits im November 2021: „Ich glaube fast, Ihr lasst uns keine Wahl. Es gibt einen so großen Druck, eine so große Nachfrage und so große Leidenschaft dafür, eine zweite Staffel zu drehen.“ Die Planungsphase habe demnach früh begonnen.

mit dpa