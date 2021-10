Was bereits vermutet wurde, ist nun offiziell: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht sind Eltern geworden. Am 2. Oktober kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt – und die trägt einen ziemlich ausgefallenen Namen: Snow Elanie.

Am Montag posteten sowohl Koc als auch Ochsenknecht ein Foto der kleinen Hand ihrer Tochter, auf dem sie ein Armband mit ihrem Namen und Geburtsdatum trägt:

Während Yeliz sich mit den Worten „Eine niemals endende Liebe und mein ganzer Stolz ❤️“ relativ kurz hielt, wurde Neu-Papa Jimi Blue deutlich ausführlicher. „Ich werde immer für dich da sein“, versprach der 29-Jährige. Und kaum ist seine Tochter auf der Welt, hat sie auch schon etwas Gutes getan. […] ein neuer Brunnen mit frischem Trinkwasser für Mensch, Tier und Natur wurde bereits auf ihren Namen in Uganda gebaut. Außerdem hat Sie mit einer großen Essens und Klamotten Spende bereits anderen Kindern geholfen.“ Das Foto des Brunnens ist im zweiten und dritten Slide zu sehen.

Sogar für Mutter Yeliz, mit der er inzwischen nicht mehr zusammen ist und sich zuletzt einen öffentlichen Rosenkrieg leistete, hatte er lobende Worte übrig: „Ich bin sehr stolz und habe großen Respekt wie Yeliz diese schwierige Schwangerschaft und die Geburt (ohne Komplikationen) gemeistert hat. Es ist wirklich das schönste Gefühl unser kleines Mädchen in den Armen zu halten.“

Wie kam Yeliz Koc auf den Namen ihrer Tochter?

Doch zurück zum Namen und somit zur Frage, wie die beiden auf den Namen Snow Elanie gekommen sind. Und offensichtlich war Yeliz bei der Namesngebung federführend. Zuletzt hatte sie in einer Fragerunde bei Instagram verraten: „Der erste Name kam mir während ich einen Film geschaut habe (Name der Hauptrolle), den zweiten habe ich aus dem Internet (Herkunft hatte ich bewusst gegoogelt).“

Elanie bedeutet übrigens so viel wie „die Strahlende“ oder „die Sonnengleiche“. Bleibt zu hoffen, dass Snow Elanie auch wieder mehr Sonne in das Leben von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht bringt – und die Streitigkeiten überstrahlt.