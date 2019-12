Jason Derulo und sein Penis beherrschen seit Wochen die Schlagzeilen. Der US-Popstar hatte ein heißes Foto nur in Unterhose gepostet – und damit die Zensur von Instagram auf den Plan gerufen. Jetzt hat Wilson Gonzalez Ochsenknecht mit seinem „Dick Pic“ nachgezogen. Doch dieses Bild wird Instagram mit Sicherheit nicht entfernen.

Die Bilder ähneln sich nicht mal entfernt. Hier der komplett durchtrainierte Jason Derulo, der seine imposante Oberkörper-Muskulatur mit ein paar Wasserspritzern in der freien Natur noch besser zur Geltung bringt, und auf der anderen Seite Wilson Gonzalez. Kein Sixpack, kein Riesenpenis, dafür etwas für Lachmuskeln.

Der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht posiert nicht in der freien Natur. Er zeigt auch nicht seinen Oberkörper. Er steht stattdessen in einem relativ kargen Badezimmer und trägt einen rosafarbenen Pullover. Das Motiv auf der Front zeigt einen gelben Penis mit Flügeln. Kein ganz alltägliches Motiv! Eine Hose trägt der Bruder von Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht auf dem Foto nicht. Stattdessen hat sich der 29 Jahre alte Halbbruder von Rocco Stark eine Bauchtasche um die Hüfte geschnallt, die sein bestes Stück komplett verbirgt.

Hier ist das Bild:

„Dick pic.“, schreibt der Schauspieler und Musiker unter sein Foto. Auf Deutsch: „Penis-Foto.“ Da hat einer aber Humor. Seinen Fans, Freunden und sogar der Familie gefällt das witzige Posting. „Siehst aus wie Ich 😂“, schreibt Mutter Natascha Ochsenknecht unter das Foto. Schwester Cheyenne postet ein vielsagendes Emoji und spielt damit auf den Bildtext ihres Bruders an: „🍆“. TV-Moderatorin Charlotte Roche kommentiert: „Love you so sehr“, Schauspielkollege Kostja Ullmann findet das Bild ebenfalls ganz offensichtlich toll, meint: „Tagesverliebt ❤️“, Schauspielerin Sonja Kirchberger lässt Emojis sprechen, findet aber wohl auchgut, was sie sieht: „😂😂😂😂😂“

Doch auch die Wilson-Gonzalez-Fans – ja, die gibt es wirklich, knapp 70.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, haben ihre Freude an dem ganz besonderen Penis-Foto. „Schöner pulli😉 so einen hätte ich auch gerne😍“, schreibt ein weiblicher Fan, „lol, dachte erst, das sei eine Gürteltasche“, „Sexsymbol 🔥“ und „Nie war er so attraktiv wie heute 😂😂😂😂😂🤘“, lauten weitere Meinungen.

Zur Erinnerung haben wir hier noch einmal das berühmte – mittlerweile mit einem belegten Baguette zensierten – Foto für euch:

Doch, wie bei Jason Derulo auch schon, gibt es Fans, die den Hals nach solchen Bildern nicht voll kriegen. Reicht man solchen Leuten den kleinen Finger, oder, um im Bilde zu bleiben … – ach, ihr wisst schon: „Lel zeig mal dein echte pimml“, schreibt einer, oder eine Unbekannte stellvertretend für diese Gruppe von Menschen.

Doch, dass Wilson Gonzalez Ochsenknecht sich in naher Zukunft komplett nackt fotografieren lässt, davon ist wohl eher nicht auszugehen. Aber, der Witz mit dem „Dick Pic“ ist ihm durchaus gelungen.