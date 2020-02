Valentina Fradegrada ist so mit das Schärfste, was Instagram zu bieten hat. Die 28-Jährige postet beinahe täglich unglaublich heiße Fotos. Besonders viel hat sie dabei selten an. So auch bei ihrem jüngsten Shooting. Den Fans gefällt es.

Valentina Fradegrada nimmt uns mit in ihr Bett. Und das für vier sexy Fotos. Auf einen Begleittext zu den Bildern, auf denen sie ihre Kurven in Unterwäsche perfekt in Szene setzt, verzichtet sie komplett. Vielleicht will sie ihre 2,1 Millionen Abonnenten aber auch schlichtweg nicht überfordern. Denn die haben genug damit zu tun, das zu verarbeiten, was ihnen da geboten wird.

Aber seht selbst. Ein Tipp für Menschen ohne Instagram-Account: Wenn ihr auf den weißen Pfeil rechts im Foto klickt, könnt ihr euch drei weitere Bilder von ihr anschauen. Und das lohnt sich:

Auf dem ersten Bild hockt die Italienerin mit den langen braunen Haaren auf ihrem Bett und streckt uns ihren Po derart unverschämt in Richtung Kamera, dass man(n) als Betrachter des Fotos schon auf andere Gedanken kommen kann.

Auf dem zweiten Bild hat sie sich dann gedreht, liegt auf der Seite. Ihre prallen Brüste sind dabei notdürftig im lila Spitzen-BH verpackt, der förmlich zu platzen droht. Wobei die „Drohung“ hier relativ ist.

Doch es kommt noch „schlimmer“. Auf dem dritten Bild verdeckt das Handy ihr Gesicht komplett, so dass man sich nicht dafür schämen muss, dass man ihr nicht in die Augen, sondern ins Dekolleté schaut.

Auf dem vierten Bild liegt sie auf dem Bauch und hält abermals ihre Oberweite gekonnt ins Bild. Schnell wird klar: Hier ist ein echter Profi am Werk.

Das sehen auch ihre Follower so. Sie kommentieren die sexy Schnappschüsse geradezu überschwänglich: „Gorgeouuuss!!💜“, „girl😍 u are art“, „Dream 🙌🏽💚“, „🔥🔥🔥💗“, „ayeee babeee🔥“, „Mama mia“, „jesus“, „I will marry you right now“. Über 220.000 Likes sammelte sie in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung der Foto-Serie.

Kein schlechter Wert, aber für Valentina Fradegrada auch kein komplett ungewöhnlicher Vorgang. Kein Wunder bei solchen Bildern:

Sie ist ganz offensichtlich auch ein Gesangstalent:

Ihre Spezialität sind Underboob-Fotos:

In diesem Metier macht ihr niemand was vor:

Wir hätten noch ein paar Beispiele für euch:

Sie spielt regelmäßig mit dem Thema „Instagram-Zensur“. Hier zeigt sie sich sehr kreativ:

Sie guckt unschuldig, hat es aber faustdick hinter den Ohren:

Im Badeanzug am Strand macht sie ebenfalls eine gute Figur:

Wobei wir den Bikini hier bevorzugen:

Kalte Dusche? Die brauchen wir auch:

Valentina Fradegrada ist übrigens sapiosexuell. Hier erfahrt ihr, was dahinter steckt:

Beim Blick auf ihr Profil kommt man unweigerlich zum Thema Underboob zurück:

Wir nehmen jetzt wirklich eine kalte Dusche:

Aber ihre Bottle-Cap-Challenge zeigen wir euch noch schnell. Und ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr Valentina dabei in den Schritt schaut. Wir glauben, dass sie es genau darauf anlegt:

Für Schlagzeilen sorgte Valentina Fradegrada im Sommer 2019. Damals entfachte sie gemeinsam mit Influencer Jay Alvarrez mit einer Reihe von sehr freizügigen Fotos eine wilde Diskussion, darüber, wie weit man als Influencer auf Instagram gehen dürfe. Zudem wurde die Frage aufgestellt, ob Alvarrez seine Freundin nur als Sexobjekt sieht.

Auffällig: Man findet kaum noch gemeinsame Fotos der beiden im Netz. Sind Valentina Fradegrada und Jay Alvarrez etwa nicht mehr zusammen? Weder sie noch er haben sich bislang offiziell dazu geäußert.