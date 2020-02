Anllela Sagra weiß ganz genau, dass ihr Körper ihr Kapital ist. Genauer gesagt sind es nur bestimmte Körperzonen, mit denen die hübsche Kolumbianerin ihren Lebensunterhalt bestreitet und ihre Fans beeindruckt: ihre Bauchmuskeln und ihre Brüste. Und diese Körperregionen fotografiert sie regelmäßig. Jetzt hat sie es schon wieder getan.

Die 25 Jahre alte Südamerikanerin ist längst kein Geheimtipp mehr auf Instagram. Ganz im Gegenteil: Mittlerweile hat die durchtrainierte junge Frau 11,4 Millionen Abonnenten auf Instagram. Und so eine hohe Anzahl an Followern verpflichtet natürlich. Und das weiß Anllela Sagra auch. Und deshalb verwöhnt sie ihre Fans auch regelmäßig mit sehr ästhetischen Fotos ihres durchtrainierten Körpers.

Und dabei hat die 25-Jährige ein richtiges Talent entwickelt, ihre Brüste so kunstvoll in Szenen zu setzen, dass ihre Abonnenten regelrecht durchdrehen, aber gleichzeitig die heißen Bilder nicht gegen die strenge Instagram-Zensur verstoßen. Das Stichwort lautet hier: Underboobs. Und damit kennt sich Anllela Sagra aus.

Das ist das jüngste Werk des Fitness-Models:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das ist ja mal wieder typisch für Anllela Sagra, die sich im Laufe der Zeit zur regelrechten Underboob-Queen entwickelt hat.

Doch, wer sich ein bisschen mit Anllela Sagra beschäftigt, kommt schnell zum Schluss, dass es da durchaus noch eine besonders fotogene Körperregion bei Frau Sagra gibt: ihren Po.

Wir zeigen euch weitere heiße Bilder von Anllela Sagra:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Auch von hinten macht sie einen sehr soliden Eindruck:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Dennoch schnell zurück zum Thema. Und das ist ihre Oberweite:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Hier treibt sie es auf die Spitze:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Mit solchen Aufnahmen bringt sie ihre Fans zum Schwitzen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Der Bauch ist ziemlich durchtrainiert:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das Oberteil kommt uns irgendwie bekannt vor:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Sie spielt mit der Instagram-Zensur:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Nach all diesen traumhaften Fotos und Videos folgt an dieser Stelle die schlechte Nachricht für alle männlichen Leser: Anllela Sagra ist in festen Händen. Die 1,70 Meter große Kolumbianerin ist bereits seit 2015 mit dem Bodybuilder Tomas Echavarria zusammen. Doch ein kleines bisschen Hoffnung können wir euch doch noch machen: Die Hochzeitsglocken läuteten bei ihr schließlich noch nicht.