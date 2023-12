Im 6-Millionen-Dollar-Liebesnest? Hier verbringen Taylor Swift und Travis Kelce wohl zusammen die Feiertage

Nachdem Taylor Swift im Dezember ihren 34. Geburtstag ohne ihren neuen Freund Travis Kelce feiern musste, wird die Musikerin am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester in Kansas City, dem Wohnort ihres Freundes, erwartet. Hier soll sie bei den Spielen der Chiefs gegen die Las Vegas Raiders am 25. Dezember und gegen die Cincinnati Bengals am 31. Dezember dabei sein, wie ein Insider der „Page Six“, einem Unterportal der „New York Post“, verraten haben soll. Darüber berichtet das Nachrichtenportal „ntv„.

Unklar ist, ob Swift zwischen den Spielen in Kansas City bleiben oder zurück in ihre Heimat, den US-Bundesstaat Tennessee, zu ihren Eltern fahren wird. Auch, ob ihre Eltern womöglich ebenfalls nach Kansas City kommen, ist nicht bekannt.

Feiern die Swift- und Kelce-Familien in einer Sechs-Millionen-Dollar-Villa gemeinsam Weihnachten?

Ebenfalls stellt sich die Frage, wo das Paar ihre Familien unterbringen würden. NFL-Star Travis Kelce hätte jedenfalls eine schmucke Bleibe mit einer Fläche von 17.000 Quadratmetern parat: Im Oktober kaufte er eine Villa mit sechs Schlafzimmern und sechs Bädern für schlappe sechs Millionen Dollar. Das Anwesen verfügt außerdem über eine Garage für sechs Autos, einen Weinkeller, einen Poolbereich, einen beleuchteten Tennis- und Pickleballplatz sowie einen Minigolfplatz.

Swift und Kelce bestätigten ihre Beziehung im November 2023 mit einem öffentlichen Kuss. Kelce wurde erstmals Anfang Juli bei einem Konzert von Swift gesehen und heizte somit die Gerüchteküche ordentlich ein.

Taylor Swift kommt 2024 für Konzerte nach NRW

Nachdem Taylor Swift im Winter 2022 nach Düsseldorf anreiste, um ihre Preise bei den MTV Europe Music Awards entgegenzunehmen, macht Swift im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour im Sommer 2024 erneut Halt in NRW: Gleich drei Mal wird der Weltstar in der Gelsenkirchener Veltins-Arena auf der Bühne stehen.

