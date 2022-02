Super Bowl 2022: Ausgerechnet Heidi Klum sorgt für Ekel-Moment

Der Super Bowl ist DAS Mega-Event. Auch das Drumherum (Stichwort Halbzeitshow) ist größer als bei jedem anderen Sport-Event der Welt. Und natürlich ist der Super Bowl auch eine gute Plattform für Promis, die auf dem „Radar“ bleiben wollen und ein bisschen Publicity gut gebrauchen können – allen voran Heidi Klum, die gerne öffentlich provoziert. Die „GNTM“-Moderatorin, die im Stadion war, hatte vor dem Spiel der LA Rams gegen die Cincinnati Bengals einen Auftritt im deutschen TV bei ProSieben, der wohl einigen Football-Fans schmerzlich in Erinnerung bleiben wird.

Sei es mit Nacktfotos oder einem 16 Jahre jüngeren Ehemann: Heidi Klum weiß, wie sie sich ins Gespräch bringt. Und so sorgte sie auch beim Super Bowl 2022 wieder mal für Aufsehen – koste es, was es wolle!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum)

Heidi Klum spuckt beim Super Bowl 2022 Hot Dog aus

Gemeinsam mit Moderator Max Zielke will sie einen 16 Euro teuren Super-Hot-Dog vor der Kamera testen. Doch der Fast-Food-Snack mundet der Schönheit aus Bergisch Gladbach (NRW) mal so gar nicht. „Die Würstchen in Deutschland sind auf jeden Fall besser“, so Klum. „Was is’n das überhaupt für ein Ding?“, fragte sie. Dann folgt ein beherzter Biss.

>> Super Bowl 2022: Sieger, Werbung, Halbzeitshow – alle Infos zum 56. NFL-Finale <<

Und weiter: „Ich glaube, das war mal ein Burger. Ich hätte mal besser nicht so doll reinbeißen dürfen.“ Zielke hat seinen Hot Dog schon auf, würde gerne weiter mit Heidi Klum sprechen – doch das ist einfach unmöglich. Die Moderatorin kaut und kaut und kaut – bis sie schließlich eine Mitarbeiterin herbei ruft, die ihr einen Mülleimer hinhält.

>> Eminem kniet in der Halbzeitshow vom Super Bowl – hatte die NFL das verboten? <<

Dann der Ekel-Moment: Das ehemalige Topmodel spuckt die Reste in den Eimer, grinst danach wieder frech in die Kamera, um weiter mit Max Zielke zu plaudern. Auffällig: ProSieben wechselt genau in dem Moment die Kamera, sodass der Spuck-Moment perfekt eingefangen wird.

Mehr News zum Thema: