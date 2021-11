Sophia Urista: Das sagt ihre Verlobte über den Pinkel-Auftritt

Bis zum vergangenen Wochenende kannten wohl nur Hardcore-Fans den Namen Sophia Urista. Nach ihrem Pinkel-Auftritt beim „Rockville“-Festival kennt die Sängerin nun aber die ganze Welt – und spricht über sie. Doch was sagt eigentlich Uristas Verlobte Jessica King zum „Rockville“-Skandal?

Verlobte? Ja, richtig gelesen. Sophia Urista ist lesbisch. Und an ihrer Seite steht ebenjene Jessica King. Stolze sechs Jahre sind die beiden inzwischen schon ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich allerdings bereits ein Jahr vorher auf einer Party.

King arbeitete damals in einem Nachtclub, in dem Urista auftrat. „Ich fühlte mich von ihrer Anziehungskraft einfach überwältigt“, erinnert King sich im „Popsugar“-Interview an den besonderen Moment. „Und ich ging auf sie zu und sagte etwas total Lächerliches. Etwas wie ‚Hey, willst du rummachen?'“

Gesagt, getan? Nein, denn Urista war damals noch vergeben. Doch ihre Geduld sollte sich auszahlen: Ein Jahr später wurden sie ein Paar – und sind seitdem glücklich in ihrer Beziehung. Für King ist es die erste mit einer Frau. „Wenn du Sophia triffst, kannst du nicht anders, als zu erkennen und anzuerkennen, wie unglaublich sie ist“, schwärmt King.

Selbstredend, dass sie den nächsten ganz großen Schritt dann auch mit Sophia Urista gehen wollte, als diese ihr 2020 die Frage aller Fragen stellte. Zum Hochzeitsantrag widmete die Sängerin ihrer Angebeteten obendrein den Song „Everything About You“. Eine Hymne über King und die vielen Aspekte ihrer Liebe.

Was denkt Jessica King über Sophia Uristas Pinkel-Show?

Mit dieser verbunden ist nun aber auch der wenig ruhmreiche Skandal-Auftritt beim „Rockville“-Festival. Doch wer glaubt, King hätte ein Problem damit, der sieht sich beim Blick auf das Instagram-Profil der Fitness-Influencerin eines Besseren belehrt.

Dort postete die 36-Jährige kurz nach dem „Golden Shower“-Auftritt ein vielsagendes Zitat: „Das Leben besteht nur aus einer Reihe von Höhen und Tiefen. Wir jagen den Höhen hinterher und meiden die Tiefen, aber meistens befinden wir uns irgendwo dazwischen. Ich habe verstanden, dass es im Leben nicht darum geht, den Höhen nachzujagen oder gegen die Tiefen zu kämpfen, sondern darum, gut darin zu sein zu lernen, wie man die Welle reitet. Ich sehe dich. Ich fühle dich. Ich feuere dich an. Mach weiter.“ Kling ganz so, als stünde King nach wie vor hinter ihrer Verlobten.

