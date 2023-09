„Sommerhaus der Stars“-Paar erwartet Baby – diese Kandidaten werden Eltern

Süße Neuigkeiten aus dem „Sommerhaus der Stars“-Kosmos: Ein Teilnehmer-Paar verkündet die Schwangerschaft. Pia Tillmann (37) und Zico Banach (32) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das verrieten die RTL2-Stars in einem Instagram-Post. Auf dem Foto schauen die beiden sich verliebt an und Pia Tillman hält ein Ultraschallfoto in die Kamera. Das ganze kommentieren die beiden mit „No more words needed“, was so viel heißt wie: „Mehr muss man dazu nicht sagen“.

„Köln 50667“-Stars Pia Tillmann und Zico Banach werden Eltern

Kennen- und lieben gelernt haben die Laiendarsteller sich am Set von „Köln 50667“. Die Sendung läuft montags bis freitags um 18.05 Uhr auf RTL2 und wird von der Hürther Filmproduktionsfirma Filmpool produziert.

Mit Pias Ex-Partner und „Köln 50667“-Schauspieler Steffen Donsbach hat Pia Tillmann bereits einen Sohn, der 2017 geboren wurde. Seit ihrer Trennung im Jahre 2020 teilen sich beide die Verantwortung für das Kind.

Pia und Zico beim „Sommerhaus der Stars“ 2023

Seit dem 19. September sind Pia und Zico auch bei RTL im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Wer sich jetzt wundert, warum die werdende Mutter im „Sommerhaus“ noch genüsslich trinkt und raucht: „Das Sommerhaus der Stars“ wurde bereits vor einigen Monaten aufgezeichnet.

Unter den Instagram-Gratulanten finden sich auch einige Mitstreiter – darunter Vanessa und Aleks, Ricarda und Justine.

