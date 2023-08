„Sommerhaus der Stars“ 2023 mit Claudia Obert und Max Suhr – das müsst ihr über das Pärchen wissen

Er könnte glatt ihr Sohn sein: Claudia Obert und Max Suhr scheinen als Paar zunächst ziemlich ungleich, trennt die beiden doch ein Altersunterschied von 37 Jahren. Bei näherem Hinschauen wird allerdings klar, dass sich hinter der glamourösen Fassade ein eingespieltes Team verbirgt. Denn das Fundament ihrer Liebe wird nicht allein durch ihre gemeinsame Vorliebe zu Champagner, Glamour und Luxus-Produkten getragen.

Wo wohnen Claudia Obert und Max Suhr, was machen die beiden beruflich, wie startete ihre Karriere – und wie haben sie sich eigentlich kennengelernt? Alle Infos zum Paar und ihrer Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“ 2023 findet ihr hier.

Max Suhr: Wer ist der Freund von Claudia Obert?

Max Suhr ist der Mann an Claudia Oberts Seite. Gemeinsam mit ihm schwebt sie seit Sommer 2022 auf Wolke 7. Ihr Vermögen und Promistatus seien bei Max Suhr nicht ausschlaggebend gewesen: „Ich mag interessante Frauen, die witzig, humorvoll und für jeden Spaß zu haben sind“, erzählte er in einem Interview kurz nach der Bekanntmachung der Beziehung.

Wie alt ist Max Suhr, wie alt ist Claudia Obert?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Claudia Obert (@claudiaobert_luxusclever)

Claudia Obert wurde am 24. September 1961 in Freiburg im Breisgau geboren, sie zählt heute 61 Jahre. Ihr Max wurde am 10. Juni 1998 in Hamburg geboren, er ist somit 25 Jahre alt.

Das Paar hat somit einen Altersunterschied von 37 Jahren.

Wie lange sind Claudia Obert und Max Suhr schon zusammen?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Claudia Obert (@claudiaobert_luxusclever)

Ihre Beziehung machten Obert und Suhr im August 2022 offiziell. Kennengelernt haben sie sich kurz davor in der Bar von Olivia Jones auf dem Hamburger Kiez.

Auf Instagram nennt er sich inzwischen „Maxmaus“, offenbar ein Kosename, ins Leben gerufen durch Claudia. Diesen hat er sich sogar auf seine Wade tätowieren lassen.

Ist Claudia Obert noch mit ihrem Freund Max Suhr zusammen?

Aktuell zeigt sich das Paar glücklich und wie frisch verliebt auf Instagram. Von Trennungsgerichten gibt es derzeit keine Spur.

Führen Claudia Obert und Max Suhr eine offene Beziehung?

Ihr ganz persönliches Rezept, um die Liebe frisch zu halten, ist bekannt: Obert offenbarte kurz nach Bekanntmachung ihrer Liebschaft, dass die beiden eine offene Beziehung führen. „Wir leben in einer großen, freien Welt. Liebe ist zum Teilen da.“ Diese Meinung teilt auch Suhr, wie er der „t-online“ im vergangenen Sommer bestätitgte: „Ja, es stimmt: Wir führen eine offene Beziehung. Sie kann machen, was sie will – er sollte nur besser aussehen als ich.“

Wohnen Claudia Obert und Max Suhr zusammen?

Nach bisherigen Erkenntnissen wohnen die beiden zwar in Hamburg, allerdings getrennt voneinander. Max Suhr soll eine eigene Mietwohnung in der Hamburger City haben, Claudia Obert soll im Hamburger Nobelviertel Eppendorf wohnen. Das scheint allerdings kein Hindernis zu sein, schließlich würde er des Öfteren bei ihr übernachten.

Was macht Claudia Obert beruflich?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Claudia Obert (@claudiaobert_luxusclever)

Claudia Obert ist seit den 90er Jahren erfolgreich im Mode-Business unterwegs. Sie verkauft Schuhe, Accessoires und Klamotten – in Hamburg-Neustadt und in Berlin-Charlottenburg betreibt Obert zwei Modeboutiquen. Über einen Online-Shop vertreibt sie ihren eigenen Merch.

Wie über ihre Instagram-Seite zu beobachten ist, vermietet sie außerdem Luxus-Villen, beispielsweise auf Ibiza und St. Tropez.

Was macht Max Suhr beruflich?

Max Suhr ist Akademiker im Online-Marketing-Management und Webdesign. Er verdient als selbstständiger Unternehmer sein Geld in dieser Branche. Außerdem arbeitet er als Claudia Oberts Privatsekretär, wie das Paar bekannt gegeben hatte.

Vermögen: Wie viel Geld hat Claudia Obert?

Im Mai 2023 quantifizierte Obert während ihrer Teilnahme bei der Kabel1-Sendung „Über Geld spricht man doch!“ ihr Vermögen: Demnach soll die Selfmade-Millionärin, verteilt auf sechs Konten, 1,65 Millionen Euro besitzen.

Wie viel Geld hat Max Suhr?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Maxmaus | Sommerhaus der Stars 2023 (@iammaxsuhr)

Viele könnten meinen, Suhr würde sich auf den Verdiensten von Obert ausruhen. Allerdings ist es die Trash-TV-Lady selbst, die diese Anmutungen bestreitet: „Ich befürchte, er ist wohlhabender als ich“, sagte Obert „RTL„. Der Jungunternehmer bestätigt: „Ich verdiene mein eigenes Geld und kann mit dem Lebensstil mithalten.“ Details wolle er nicht preisgeben.