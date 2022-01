Sinead O’Connor trauert um ihren toten Sohn Shane (17)

Die irische Musiklegende Sinead O’Connor trauert um ihren toten Sohn. Englische Medien wie „Guardian“ und „Independent“ berichten darüber. Mit dem Song „Nothing Compares To You“ erlangte O’Connor weltweite Bekanntheit. Tage zuvor hatte sie ihren 17 Jahre alten Sohn Shane erst vermisst gemeldet, nun gibt es die traurige Gewissheit, dass der Teenager verstorben ist.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

