Bonnie Strange mag es ausgefallen: Auf Instagram präsentiert das It-Girl ständig wechselnde Looks, eigentlich sieht sie fast nie gleich aus. Möglich machen das Perücken. Doch jetzt gewährte sie ihren Followern einen seltenen Anblick und zeigte sich oben ohne.

Wer noch einen Beweis benötigt, wie gerne sich die hübsche Blondine mit verschiedenen Frisuren ausprobiert … Bitteschön!

Ob kurze lockige Haare …

… lange lockige Haare …

… blonder Pony mit gewelltem Haar …

… oder glatt:

Bonnie Strange kann wirklich alles tragen!

Offenbar hat die 33-Jährige, die auch schon nackt für den Playboy posierte, aber ganz schön neugierige Fans, denn wie die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story mitteilte, erreichen sie wohl sehr viele Fragen nach ihrem eigentlichen Haar.

„Weil alle immer wissen wollen, wie es um meine natürlichen Haare steht: Sie wachsen „, schrieb sie unter ein Bild, das sie mal ganz ohne Perücke zeigt:

Foto: Instagram/bonniestrange

Die Influencerin, die auch als Model und Moderatorin tätig ist, verzichtet auf dem Schnappschuss auch auf Make-Up und posiert lediglich mit etwas Lipgloss für ihre rund 840.000 Follower auf Instagram.

Wir finden: Der Naturlook lässt sich sehen! Wie das Ganze ihrem Freund Boris Alexander Stein gefällt, ist nicht überliefert. Auch er mag es eigentlich lieber ausgefallen:

Im Dezember 2018 machte Bonnie ihre Beziehung zum ehemaligen „The Voice“-Kandidaten öffentlich. Gemeinsam leben beide mit Bonnies Tochter aus der Beziehung mit Schauspieler Leebo Freeman auf Ibiza.

Bonnie Strange kam mit zwei Jahren aus Sibirien nach Deutschland, wuchs in Neuss auf und besuchte eine Modeschule in Düsseldorf. 2010 ließ sie sich auf eine Beziehung mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht ein und nahm noch vor der Trennung zwei Jahre später ihren Künstlernamen an.

Anschließend heiratete sie den mittlerweile verstorbenen Mode-Blogger Carl Jakob Haupt in Las Vegas, ließ sich jedoch 2014 schon wieder scheiden.