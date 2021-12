Promis

Schock für Verona Pooth an Heiligabend: Einbrecher in ihrer Villa in Meerbusch

26. Dezember 2021

Schock für Verona Pooth und ihre Familie! Einbrecher haben an Heiligabend die Villa der Moderatorin in Meerbusch ausgeräumt. Insgesamt beklagt die Familie Verluste in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro, auch Erbstücke wurden gestohlen. Ein Safe wurde aus der Wand gerissen.