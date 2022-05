Sarah Engels schockt mit Wein-Video: „Frau, die ihr eigener Feind ist“

Ein nachdenklicher Blick in die Ferne, dicke Tränen rollen die Wangen herunter, eine Sarah Engels, die sich immer wieder durchs hübsche Gesicht wischt und offensichtlich sehr traurig ist. Ein bedeutungsschwangerer Spruch prangt auf dem Wein-Video: „Die größte Form des Mutes ist die Ehrlichkeit“. Was ist nur los bei der erfolgreichen Influencerin?

Eigentlich kennen wir Sarah Engels stets gut gelaunt und glücklich. Dazu hat die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte (2011) auch allen Grund: Denn die 29-Jährige ist nicht nur erfolgreiche Influencerin und Sängerin, sondern auch privat ziemlich zufrieden – sollte man meinen! Immerhin ist Engels zum zweiten mal verheiratet und Mutter von zwei gesunden Kindern (6, fünf Monate). Zudem ist die in Hürth bei Köln geborene Sängerin gerade mit ihrer Familie im Ibiza-Urlaub. Besser könnte es doch eigentlich nicht laufen, oder?

Sarah Engels weint bittere Tränen auf Ibiza

Was betrübt die schöne Rheinländerin nur? Hängt bei der Familie etwa der Haussegen schief? Bereits am Freitag berichtete Engels in ihrer Instagram-Story von der nervenaufreibenden Reise nach Ibiza. Wegen des Unwetters in NRW kam es zu langen Wartezeiten und hitziger Stimmung am Flughafen Köln/Bonn. Doch es ist nicht das einzige Problem, das Sarah Engels derzeit hat. Auch die Hormone sollen sich laut eigenem Bekunden noch nicht so ganz wieder eingependelt haben.

Die 29-Jährige gibt (Teil-)Entwarnung: „Ich wollte nicht, dass ihr euch Sorgen macht, denn es ist nichts Schlimmes passiert.“ Und weiter: „Ich wollte euch nur auch mal daran teilhaben lassen, dass auch bei mir nicht immer nur die Sonne scheint. Viele denken, dass ich immer nur glücklich bin und lache und alles so perfekt sei.“ Dann wird es kryptisch: „Ich bin nur eine Frau von all den Frauen, die ab und zu mit sich selbst zu kämpfen hat und ihr eigener Feind ist.“ Schuld daran seien laut der Sängerin die Hormone: „Gerade in der Stillzeit merke ich noch oft, dass ich mit meinen Hormonen nicht ganz im Einklang bin und sehr sensibel. Manchmal muss ich es auch einfach nur rauslassen.“