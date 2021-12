Sarah Engels: „Habe ständig geweint“ – Neu-Mama legt Ehering ab

Am 2. Dezember brachte Sarah Engels ihr zweites Kind zur Welt (hier lesen, auf welchen exotischen Namen es hört). Das Familienglück könnte für die Sängerin und ehemalige DSDS-Finalistin nicht größer sein – sollte man meinen! Die 29-Jährige ist glücklich verheiratet und nun zweifache Mama. Doch in einer Instagram-Story vom Dienstag, 8. Dezember 2021, berichtet Sarah Engels plötzlich von Heul-Anfällen und Stimmungsschwankungen. Was ist los bei der Ex von Pietro Lombardi?

Erst filmt Sarah ihren Ehemann Julian von hinten, wie er den Kinderwagen mit seiner Tochter durch Hürth (Kleinstadt bei Köln und Heimat von Sarah Engels) schiebt. Die Story unterlegt sie mit einer animierten Aufschrift (Gif) „Daddy’s Girl“. Dazu läuft im Hintergrund ein Song, der ebenfalls den Titel „Daddy’s Girl“ trägt. So weit, so gut.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sarah Engels (@sarellax3)

Sarah Engels schockt Fans auf Instagram mit Heul-Attacken

Doch dann richtet Sarah plötzlich ein paar erschreckende Worte an ihre Fans: „So, ich glaube das schlimmste Tief meiner Gefühlsachterbahn habe ich jetzt überstanden. Ich glaube, mein Mann erkennt mich auch nicht mehr wieder, weil ich ständig angefangen habe zu heulen.“ Gatte Julian hört man im Hintergrund nur etwas wie „sehr emotional“ grummeln. Um sich mental wieder ein bisschen zu stabilisieren, drehen die frisch gebackenen Eltern mit ihrer Tochter nun eine Runde um den Block. Sarah dazu: „Die frische Luft tut ja auch gut. Gleich geht’s dann wieder nach Hause.“

Doch kaum ist die junge Familie zurück in den eigenen vier Wänden, kommt die berühmte Rheinländerin schon mit der nächsten Hiobsbotschaft um die Ecke. Sarah Engels hat ihren Ehering abgelegt! „Leute, mir passt mein Ehering nicht mehr. Keine Chance. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch dauert.“ Zu viel Wasser habe Engels noch in den Händen. „Ich habe Angst, dass der Ring mir nie wieder passt“, bekundet sie weiter und hofft auch Erfahrungsberichte ihrer Follower. Gute Besserung!

