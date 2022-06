Prozess im Juli: Boris Becker verklagt Oliver Pocher aus dem Gefängnis

Die Auseinandersetzung zwischen Boris Becker und Oliver Pocher geht in die nächste Runde, diesmal vor Gericht. Der in einem britischen Gefängnis einsitzende Ex-Tennisstar Boris Becker zieht am 26. Juli gegen TV-Komiker Oliver Pocher vor Gericht. Die Zivilklage wird am Landgericht Offenburg verhandelt, wie ein Justizsprecher am Dienstag mitteilte.

Persönlich erscheinen müssen die beiden nicht, was im Falle Beckers auch schwierig wäre: Er sitzt derzeit in Großbritannien im Gefängnis, weil er seinen Insolvenzverwaltern Millionen an Vermögenswerte verschwiegen hatte. Ein erster Gerichtstermin in Offenburg im Mai war verschoben worden.

Becker-Klage dreht sich auch um RTL-Beitrag

Becker will unter anderem erreichen, dass Pocher einen Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung „Pocher – gefährlich ehrlich“ nicht mehr zeigen darf. Darin hatte Pocher den Tennissportler hinters Licht geführt. Unter dem Slogan „Make Boris rich again“ wurde ein Spendenaufruf gestartet. In dem Beitrag ist nach Gerichtsangaben zu sehen, dass Becker das Geld auch bekam – aber ohne davon zu wissen: Das Geld war in einen vermeintlichen Modepreis eingearbeitet, der Becker in der Sendung verliehen wurde.

„Dass der Preis nur zu dem Zweck geschaffen und an den Kläger verliehen wurde, um ihm – versteckt in der Preistrophäe – den eingesammelten Bargeldbetrag zukommen zu lassen, wusste der Kläger nicht“, erläuterte eine Gerichtssprecherin. Es geht ihren Worten zufolge in dem Fall um trockene presserechtliche Fragen. Ein Urteil an dem Tag sei unwahrscheinlich (Az.: 2 O 20/21).

Bereits in den vergangenen Jahren sind Becker und Pocher immer wieder aneinandergeraten. Der mediale Höhepunkt dessen war ein TV-Duell, ähnlich des Formates „Schlag den Star“, im Herbst 2013. Zuvor hatten sich die beiden immer wieder verbale Schlagabtäusche auf Twitter geleistet. Was beide eint, ist, dass sie beide in der Vergangenheit mit Sandy Meyer-Wölden liiert waren. Pocher und die heute 39-Jährigen haben sogar drei gemeinsame Kinder.

dpa