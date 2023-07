Parookaville Festival 2023: Oliver Pocher tritt erneut als DJ in Weeze auf

Schon lange verbindet den Comedian Oliver Pocher mit dem Parookaville Festival in Weeze etwas ganz Besonderes. Schließlich hatte der 45-Jährige auf dem Festival vor einigen Jahren das erste Date mit seiner heutigen Frau Amira. 2017 legte er sogar kurzzeitig einen Auftritt als DJ auf dem Festival hin.

Über die Jahre war Pocher immer wieder zu Gast in Weeze, zuletzt 2022. Dort feierte er mit Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi und Bloodhound-Gang-Mitglied Evil Jared beim Auftritt von Scooter, später waren alle vier gemeinsam im Backstage-Bereich unterwegs.

In diesem Jahr kommt noch ein weiteres Kapitel in der Beziehung zwischen Pocher und dem Parookaville hinzu. Denn wie inzwischen auf der Festival-Homepage bestätigt wurde, wird Pocher in diesem Jahr selbst als DJ auf der Bühne zu sehen sein. Der Comedian wird am Sonntag vor dem Auftritt von Shootingstar Ski Aggu (16.30 Uhr bis 17.15 Uhr) auf der „Bill’s Factory“-Bühne auftreten.

Oliver Pocher beim Parookaville: Einheizer für Ski Aggu?

Unter dem Namen „Pocher & Friends“ wird dort von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr unter dem Titel „Best of 90’s“ den Gästen eingeheizt. Was es aber genau mit dem Auftritt von Pocher auf sich hat und was dort eine Stunde lang auf der Bühne geschehen soll, darüber wird sich bislang noch ausgeschwiegen.

Dann dürfte sicher auch wieder Ehefrau Amira mit in Weeze sein, im vergangenen Jahr fehlte sie noch aus verschiedenen Gründen. Einmal wegen der Kinder, zum anderen aber auch, weil sie im vergangenen Jahr just an jenem Wochenende beruflich eingebunden war. In diesem Jahr könnten die Eheleute dann aber wieder gemeinsam das Parookaville Festival rocken und den Backstagebereich unsicher machen.

