Mike Tyson: Deshalb „musste“ er vor jedem Kampf mit Groupies schlafen

In seiner Hochzeit in den 90er-Jahren hat sich Mike Tyson zu einem der bekanntesten Boxern und einer der schillerndsten Persönlichkeiten der Sportwelt entwickelt. Nun lässt ein guter Freund von Tyson, der zu dessen Team gezählt hat, einen Blick hinter die Kulissen zu – und der ist ziemlich intim.

Über viele Jahre war Rudy Gonzalez an der Seite von Mike Tyson, er agierte als Chauffeur und Bodyguard des legendären Boxers. Am 22. November 2021 jährt sich der erste Titelgewinn von Tyson im Boxgeschäft zum 35. Mal. Passend zu diesem Jahrestag lässt Gonzalez Fans hinter die Kulissen und gibt einen Einblick, wie das Leben mit Tyson war.

>> Idee beim Zoobesuch: Mike Tyson wollte gegen einen Gorilla boxen <<

Eigenschaften für die Tyson berühmt wurde, sind seine enorme Energie und selbstverständlich auch seine Aggressivität. Im Interview mit „The Sun“ berichtet Gonzalez davon, dass Tyson vor seinen Kämpfen mit seiner Energie haushalten musste. Ein Ventil, wie er unmittelbar mit der überschüssigen Energie umgegangen ist, ist offenbar Sex.

„Ein großes Geheimnis über Mike ist, dass er vor seinen Kämpfen im Umkleideraum Sex haben musste“, erklärt Gonzalez und berichtet, wie Tyson in dem Kontext auch über seine Gegner sprach. „Ich musste ihm dafür immer einen Groupie finden – egal, wer es war. Er hat mir dazu gesagt: ‚Wenn ich jetzt nicht mit jemandem schlafe, werde ich den Typen jetzt töten‘.“

>> Mike Tyson gegen Roy Jones Jr.: Das Comeback der Box-Opas wird zum großen Langweiler <<

Gonzalez fügt hinzu, dass Tysons größte Angst gewesen sei, er könne jemanden im Ring töten: „Es ist keine Übertreibung, dass Mike seine Gegner wie ein Zug überrollt hat. Sex zu haben, das war sein Weg, um die Kraft in den Griff zu bekommen und sich etwas aufzulockern.“

You've probably heard of the Bite Fight, when Mike Tyson bit off Evander Holyfield's ear in the Heavyweight Title rematch. But Holyfield never got his ear back, so… where did it go? Hear all about the crazy story in our latest episode of Lost in Sports: https://t.co/iFkgtYKAMD pic.twitter.com/yFEoeSu9QD

— Religion of Sports (@religionofsport) July 8, 2021