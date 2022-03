„Let’s Dance“-Kandidatin nackt im Playboy: Die Fotos von Schlagersängerin Michelle

Vom „Let’s Dance“-Parkett in den Playboy: Michelle tauscht die Tanzschuhe gegen – nichts. Für die April-Ausgabe des Männermagazins hat sich die 50-Jährige nackt ablichten lassen und wird auf dessen Cover zu sehen sein. Dabei ist die Schlagersängerin eine Wiederholungstäterin.

Denn: Bereits 2006 hatte sie die April-Titelseite des Playboy geziert. Nun, 16 Jahre später, wird sie es wieder tun. Und das Datum ihres zweiten Auftritts ist keinesfalls Zufall, sondern mit Bedacht gewählt: 1972, im Jahr ihrer Geburt, erschien die erste deutschsprachige Ausgabe des Magazins. Beide sind 2022 also 50 Jahre alt.

Dass das einen nicht daran hindern sollte, das zu tun, was man möchte, unterstreicht Michelle eindrucksvoll. „Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie“, gibt sie sich selbstbewusst. „Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute.“

Das sei allerdings nicht als Aufruf zu übertriebenen Sportprogrammen zu verstehen, betont die gebürtige Schwarzwälderin. Auch sie selbst „renne nicht jeden Tag ins Fitness-Studio. […] Aber trotzdem sind Sport, Bewegung und Ernährung sehr wichtig. Und Selbstliebe spielt eine große Rolle. Wie gehe ich mit mir um? Weiß ich mich zu schätzen? Es geht darum, zu sich zu stehen und Dinge an sich zu akzeptieren, die man nicht ändern kann.“

Der Playboy stehe heutzutage auch für Emanzipation: „Die Frau heute darf einfach viel mehr Frau sein. Sie darf sich selber leben, ihren Körper zeigen, freizügig sein. Sie muss sich nicht mehr verstecken. Das finde ich großartig, schließlich ist der Mensch nackt geboren. Es ist für mich das Normalste, sich so zu zeigen, wie Gott einen schuf.“

Neben ihrem 50. Geburtstag, den sie am 15. Februar feierte, und dem Playboy-Shooting in Paris gibt es für Michelle in diesem Jahr übrigens noch weitere Gründe zu feiern: Die Sängerin feiert ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum und bringt am 6. Mai ihr neues Album „30 Jahre Michelle – Das war’s … noch nicht“ heraus. Keine Frage: Diese Frau weiß, wie es geht!

