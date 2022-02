Michael Wendler: Dieser Liebesbeweis geht unter die Haut

Man kann die Beziehung von Michael Wendler und Laura Müller durchaus peinlich finden. Doch, Hand aufs Herz: Wer von euch hätte 2019 gedacht, dass die beiden im Frühjahr 2022 immer noch ein Paar sind? Im Juni 2020 gaben sie sich sogar das Ja-Wort in den USA. Die große TV-Hochzeit musste leider abgesagt werden, doch jetzt hat der 49 Jahre alte Sänger einen anderen Weg gefunden, seiner 21 Jahre alten Ehefrau seine Liebe zu beweisen.

Ok, und jetzt wird es doch wieder etwas peinlich. Denn der Wendler kann halt nicht aus seiner Haut. Der in die USA ausgewanderte Schlagersänger besitzt durchaus ein Händchen dafür, Sachen zu tun, die einfach nicht altersgerecht erscheinen. Um was es jetzt geht? Wir sind immer noch beim besonderen Liebesbeweis für seine Laura. Der Wendler hat sich nun gedacht, dass es an der Zeit wäre, sich ein Foto von Laura auf den Körper tätowieren zu lassen.

Der Wendler hat in mehreren Instagram-Stories von Laura die Entstehung des Kunstwerks dokumentiert. Und so schaut das Ganze dann auf dem linken Unterarm des Dinslakeners (NRW) aus:

Es soll durchaus Menschen geben, die das Motiv nicht sofort erkannten. Experten jedoch erkannten schnell, dass es sich nicht um ein x-beliebiges Foto der Angebeteten handelt. Die Vorlage für den Tattoo-Liebesbeweis findet sich auch auf Lauras Instagram-Account. Zum Vergleich könnt ihr ja mal einen Blick drauf werfen:

Ihr braucht noch einen Check? Kein Problem, das erledigen wir doch gerne für euch:

Das ist euch zu klein? Ok, wir gehen näher ran:

Jetzt liegt das Problem an Partner-Tattoos eigentlich auf der Hand. Da Beziehungen selten für die Ewigkeit, Tattoos aber nur schwierig wieder zu entfernen sind, fragen sich nicht nur Berufsskeptiker, wie der Wendler das Tattoo mit dem Gesicht seiner jungen Ehefrau irgendwann wieder loswerden will.

Doch, und da wären wir wieder am Anfang unserer Geschichte: Wer hätte gedacht, dass diese Liebe schon seit fast vier Jahren hält? Vielleicht belehren der Sänger und das Playboy-Model ja alle Skeptiker eines Besseren? Der Wendler scheint Laura mit seinem Liebesbeweis jedenfalls ganz schön beeindruckt zu haben. Und das war wohl sein Ziel. Vielleicht haben sich die zwei ja auch einfach nur gesucht und gefunden.

