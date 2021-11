Mareile Höppner wagt mal was Neues – und die Fans drehen durch

Mareile Höppner verzaubert unter anderem als Moderatorin von „Brisant“ regelmäßig ein Millionenpublikum. Auf Instagram folgen knapp 120.000 Fans der 44-Jährigen. Nun hat sie ihre Follower mal überrascht: Während sich das Jahr so langsam dem Ende neigt, gibt es von der 44-Jährigen einen neuen Look.

Für eine humorvolle Bildunterschrift auf Instagram ist Mareile Höppner immer zu haben. Wer ihrt dort schon seit geraumer Zeit folgt, weiß das. Erst neulich dürfte bei dem einen oder anderen Fan für einen Lacher gesorgt haben. Mindestens genauso viele von ihnen dürften aber ihren Fokus aber auf das dazugehörige Bild gelegt haben.

Mareile Höppner überrascht mit kürzeren Haaren

Denn was Höppner mit „Ok, ich lege die Gartenschere jetzt weg. Also, erst mal… vielleicht“ einleitet, entpuppt sich schnell als Look-Veränderung. Gartenschere? Was kann das sein? Die Moderatorin hat sich doch nicht etwa bei einem Gartenunfall irgendwelche Körperteile unfreiwillig abgeschnitten, oder? Nein, zum Glück nur die Haare:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mareile Höppner (@mareilehoeppner_official)

Allerdings passt Gartenschere in diesem Kontext doch ganz gut – denn von der bekannten Mähne Höppners ist beim Friseurbesuch einiges auf dem Boden gelandet: Die Moderatorin trägt nun schulterlang! Wie gefällt es euch? Wir finden, dass sie das absolut tragen kann. Und genau dieser Meinung sind auch viele Promis, die sich im Kommentarbereich gemeldet haben.

Mareile Höppner: „Hot“ – so gut kommt der neue Look an

Von Mandy Capristo und Sylvie Meis gibt es Emojis der Begeisterung, von Susanne Klehn, die gemeinsam mit Höppner bei „Brisant“ zu sehen ist, es die Reaktion „MEGA!“. Bei Fans fallen Begriffe wie „hot“, „sexy“ und „fantastisch“ – so wünscht man sich doch das Feedback auf eine Typ-Veränderung.

Wie glücklich und zufrieden Höppner aktuell mit der Situation – und dementsprechend auch mit ihrem neuen Look – ist, kann man hier deutlich erkennen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mareile Höppner (@mareilehoeppner_official)

Die Stimmung im „Brisant"-Team scheint also gut zu sein. Bei Höppner gibt es die neue Frisur und gleich das Lob von Kollegin Klehn. Die dritte Frau im Bunde ist Kamilla Senjo, die gemeinsam mit den beiden die Moderation des Vorabendmagazins übernimmt.