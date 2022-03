Trennung nach drei Jahren: Zwischen Marc Terenzi und Viviane hat es „einfach nicht gepasst“

Drei Jahre lang waren Sänger Marc Terenzi und Viviane Ehret-Kleinau, Geschäftsführerin von „ReachIn Network“, ein Paar. Nun aber ist Schluss. Der 43-Jährige hat die Trennung via Instagram öffentlich gemacht.

Auf Instagram schrieb der Terenzi: „Vivi und ich sind schon seit ein paar Monaten nicht mehr zusammen. Wir sind noch immer gute Freunde und sie wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.“ Auch die 32-Jährige teilte diesen Post auf ihrem eigenen Kanal, womit das Beziehungs-Aus noch mal untermauert wurde.

>> So fand Marc Terenzi den Weg aus dem Drogensumpf <<

Vor allem die Berufe und Karrieren seien nicht unter einen Hut zu bekommen, heißt es weiter. Während Marc als Sänger um die Welt tourt, ist die Berlinerin als Stylistin unterwegs. Zudem hat sie mit ihrer Firma „ReachIn Network“ alle Hände voll zu tun. Dort beschäftigt sie sich mit der Vermarktung anderer Unternehmen auf dem Business-Netzwerk LinkedIn.

Gegenüber RTL bekräftigte der Sänger in einem Interview die beruflichen Differenzen. „Ich bin romantisch, ich glaube an die große Liebe – irgendwann. Es hat jetzt einfach nicht gepasst. Wir haben zwei verschiedene Berufe: Sie ist in einer Firma und ich bin ein Musiker. Das sind komplett verschiedene Sachen.“

Böses Blut soll es zwischen beiden zudem auch nicht geben, vielmehr seien sie im Guten auseinandergegangen. „Wir sind immer noch gute Freunde. Wir beide möchten uns auf unsere Karrieren fokussieren. Wir kommen aus zwei verschiedenen Welten, aber wir sind immer noch gute Freunde!“

>> Sohn von Sarah Connor: Tyler Terenzi startet auf Instagram durch <<