„Lindenstraßen“-Star Dieter Schaad ist tot

Kurz vor seinem Tod am 4. Februar 2023 war Dieter Schaad noch im neuen „Tatort“ „Lenas Tante“ neben Ulrike Folkerts zu sehen. Außerdem konnten Fans Schaad noch in diesem Jahr im ZDF bei „Gestern waren wir noch Kinder“ bewundern, wo der 96-Jährige noch in hohem Alter vor der Kamera performte. Wie seine Ehefrau Dagmar Hessenland-Schaad dem „Wiesbadener Kurier“ mitteilte, sei der Schauspieler am 4. Februar im Alter von 96 Jahren verstorben.

Für die Angehörigen sei der Tod ganz plötzlich gekommen. Denn Dieter Schaad hatte keine gesundheitlichen Probleme, sei nur „etwas schwächer“ geworden. Schaad und seine Frau hatten sich einst am Krefelder Theater kennen- und liebem gelernt. Bei „Auf Achse“ und „Lindenstraße“ standen sie teils gemeinsam vor der Kamera.