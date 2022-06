Liebes-Aus bei Shakira und Piqué! Barca-Star und Sängerin geben Trennung bekannt

Sie galten als eines der mächtigsten und einflussreichsten Paare der Welt. Nun aber ist nach über einem Jahrzehnt Schluss! Mega-Star Shakira und Fußballweltmeister Piqué haben sich nach über einem Jahrzehnt getrennt.

Zuletzt machte der Barca-Star, der unter anderem vier Mal die Champions League gewann, mit Fremdgehgerüchten und wilden Partynächten in der katalanischen Hochburg auf sich aufmerksam. So soll ihn die kolumbianische Sängerin gar in flagranti erwischt haben.

Shakira wiederum musste vor wenigen Wochen mit einer Panikattacke ins Krankenhaus. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist nicht bestätigt. Damals aber folgten sowohl ihre Mutter als auch der Fußballer ihr ins Hospital. Nach einigem Rätselraten aber gibt es nun Gewissheit: Das Paar hat sich getrennt.

Das berichtet die spanische Zeitung „El Periodico“, die sich dabei auf eine Erklärung der Kommunikationsagentur der Sängerin beruft. Nach elf Jahren und zwei Kindern, den beiden Söhnen Milan (9) und Sasha (7), geht das Paar nun wieder getrennte Wege.

