Lena Gercke oben ohne: Dieses Foto lässt die Fans durchdrehen

Lena Gercke weiß auf Instagram zu überzeugen. Allzu viel nackte Haut zeigt sie dort allerdings für gewöhnlich nicht – bis jetzt! Ein Oben-ohne-Foto macht die Fans dort gerade verrückt.

„Seit Tagen in meiner Jogginghose“, schreibt Gercke – bekennender Jogginghosen-Fan – zu ihrem aktuellen Insta-Foto – garniert mit einem Schneemann-Emoji:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke)

Nun gut, der Satz an sich dürfte vielen momentan bekannt vorkommen. Bei teilweise eisigen Temperaturen traut man sich eher weniger vor die Tür. Und auch im Homeoffice ist eine „vernünftige“ Hose nicht vonnöten.

Doch dass die Mehrheit der Menschen die Jogginghosen-Zeit so interpretiert wie Lena Gercke, darf getrost bezweifelt werden. Warum? Nun ja, die 33-Jährige hat zwar ihre Jogginghose an, obenrum aber eben nichts. Und so sehen wir auf dem Foto, wie Lena Gercke oben ohne vor dem Spiegel steht, ihr Gesicht mit ihrem Smartphone verdeckt – und das Nötigste so gerade mit ihrem rechten Arm.

Lena Gercke oben ohne – Fan fordert: „Hoch die Hände, Wochenende“

Dass das Foto offensichtlich in einem ziemlich dunklen Raum ohne (angeschaltete) Beleuchtung aufgenommen wurde und auch die Foto-Qualität nicht die allerbeste ist, stört die Fans dabei eher wenig. Im Gegenteil: Sie drehen regelrecht durch. „Du bist auch in Jogginghose die schönste Frau Deutschlands“, schreibt ein Instagram-User. Ein anderer meint schlicht: „Traumfrau“.

Und auf die traurige Nachricht „Schade, dass Du bei Facebook und Instagram nicht Deine Arme herunternehmen darfst“ hat ein anderer den passenden „Befehl“: „Hoch die Hände, Wochenende“. Vergönnt ist und bleibt dieser Anblick aber wohl nur Gerckes Freund Dustin Schöne. Das Leben kann manchmal hart sein.

